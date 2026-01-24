El CD Tenerife dejará a Chapela para junio si el Burgos CF no cede

La dirección deportiva blanquiazul aún confía en redondear su trabajo invernal con una última incorporación, la de Iván Chapela, futbolista con contrato en vigor con el Burgos hasta junio de 2027. El jugador gaditano tiene un acuerdo cerrado con el CDTenerife, como ya publicó EL DÍA, pero falta que logre desvincularse del equipo peninsular. Su situación no es nada fácil en el club de El Plantío. De hecho, lleva días sin entrenar y no formó parte de la convocatoria de Luis Miguel Ramis para el partido que los suyos jugaron este fin de semana en Málaga. La versión oficial es que acusa molestias físicas.

El de Chiclana de la Frontera ya se ha dirigido al Burgos para comunicar su intención de salir. Apenas cuenta para Ramis y no parece que vaya a tener hueco en un proyecto en marcha, al que se incorpora en peores condiciones que el resto porque viene de una larga lesión. «Es un jugador al que no podríamos optar si no fuese por esta circunstancia», vino a decir Cervera el pasado viernes. El técnico blanquiazul le conoce bien, por cuanto le hizo debutar en Cádiz. Igual que Manu Guill y Hugo Rico, artífices de su llegada al Eldense, club donde más brilló.

Su fichaje por el Tenerife sería fácil –hay acuerdo en la duración del contrato y los emolumentos que percibiría como blanquiazul– si no fuera porque Chapela ha topado con la posición intransigente de su director deportivo. Al menos de momento, Michu solo aceptaría facilitar su salida si es mediante el pago de una transferencia a cargo del representativo, que no se encuentra en disposición de tirar de chequera. Ytampoco tiene necesidad, como vino a remarcar Cervera en su última rueda de prensa.

El mensaje del míster blanquiazul

«Si viene, nos vendría bien;si no, tampoco pasa nada, que tenemos diez puntos de ventaja», remarcó. Llegados a este punto, el Tenerife no va a forzar la máquina: si el andaluz no puede venir ahora libre, dejará el acuerdo con Chapela para el mercado estival. Sea como fuere, fuentes cercanas a la negociación subrayan que la transacción podría cerrarse con un traspaso a coste cero, pero con bonificaciones futuras. Dicho de otro modo, el Tenerife no pagaría nada ahora y se comprometería a hacerlo en función de objetivos individuales (partidos jugados por el futbolista) o colectivos (ascenso).

En las oficinas del Heliodoro confían en que el Burgos afloje, porque no le conviene en absoluto quedarse con un futbolista que está a disgusto, que no entrena desde hace días y, lo más relevante, tiene una ficha muy considerable para este curso (unos 320.000 euros por año)y aún más notable para la venidera campaña 26/27.

Sin urgencias y con los deberes hechos en las demarcaciones donde más urgían los refuerzos, el Tenerife aguarda con parsimonia a que el Burgos rebaje sus pretensiones iniciales. Mientras, Chapela ya ha trasladado a sus compañeros que quiere venir a la Isla. No en vano, ha pedido referencias –y las ha encontrado– en aquellos compañeros de vestuario que ya conocen el Heliodoro Rodríguez López.