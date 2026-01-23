Presenta a Antal, espera a Chapela y reubica a Baba

Manu Guill, artífice de la reforma invernal que ya está produciéndose en la plantilla del CD Tenerife, admitió ayer que el cuidado y la paciencia con la que se han manejado en este mercado tiene que ver «con la alta exigencia» que predomina en el club y también con la intención de que los fichajes confirmados (Gastón Valles y Antal Yaakobishvili) puedan ser de provecho también en un futuro en Segunda División. En este sentido, reveló que el húngaro llega con una opción de compra que podrá ejecutar el representativo si no lo repesca el Girona, quien aún posee sus derechos federativos.

La incorporación del zaguero –proviene del Andorra aunque sus derechos pertenecen al Girona– se oficializó ayer a primera hora. Casi a la vez, el club rubricaba otra operación relevante y que afecta a un futbolista que aún no ha vestido la blanquiazul, Baba Diocou, cuya cesión al Arenas ha sido interrumpida para reubicarlo en el Granada, de la Liga Hypermotion.

Con estos movimientos, el club da por casi cerrado su trabajo invernal, si bien todavía hay margen para que se produzca una incorporación adicional. «Creo que como mucho, haríamos un fichaje más, pero tampoco es una obligación. Si se da, lo vamos a valorar, desde la convicción de que va a ser muy complicado mejorar la plantilla a día de hoy», subrayó Guill, quien no ocultó el interés en el extremo Iván Chapela, con contrato en el Burgos. Del atacante gaditano, recordó que fue esta misma dirección deportiva la que le reclutó para el Eldense. Asimismo, remarcó que Cervera le dio la alternativa en el Cádiz, así que le conoce muy bien.

Para el profesional alicantino, el trabajo de invierno ha sido mucho más sencillo que la revolución casi total que hubo en la ventana estival. «Los resultados que estamos consiguiendo atraen a los futbolistas. Creo que este mercado ha sido peculiar. Quizás en otros clubes las cosas estarían cerradas antes, pero aquí las exigencias son más altas. Todos queremos subir y nadie quiere comprometerse con situaciones que puedan afectar a la plantilla del año que viene. Los que vienen son futbolistas que tienen potencial de otras categorías y convencerles no ha sido sencillo, pero creo que así damos un salto de calidad importante a la plantilla», reivindicó el arquitecto de la reforma.

Guill también justificó las desvinculaciones confirmadas, tanto la de Josep Calavera al Hércules como la de Zoilo al Nástic. Sobre el primero de ellos, aseveró que se le ha enviado a un club de un contexto muy similar al Tenerife, como es el Hércules, para que «lo juegue prácticamente todo» y pueda reincorporarse al proyecto de la 2026/27. En cuanto a Zoilo, explicitó que venía para un rol mucho más secundario que el asumido por el guipuzcoano tras la lesión de Marc Mateu. Dicho lo cual, en su caso sí dejó en el aire que pueda producirse su regreso, que se presume improbable.

Más salidas

La comparecencia pública de Manu Guill abordó otros nombres propios, como el del canterano Fran Sabina. Aunque se ha tanteado una posible desvinculación a préstamo con clubes como Unionistas, el director deportivo negó que estén pensando en una salida en estos momentos.

«El cuerpo técnico y nosotros estamos contentos con él, es de aquí y está trabajando bien. A día de hoy, no contemplamos una desvinculación», apuntó. Casi en idénticos términos se expresó sobre Cris Montes. «Con él, todos tenemos mucha pena. Tiene mucho potencial y calidad, pero es cierto que el sistema y el esquema que estamos empleando no le ayudan en absoluto para poder entrar. Esto es fútbol, quedan días de mercado y no podría la mano en el fuego por nadie. Nos gustaría que tuviera un poco más de protagonismo, pero tal y como está rindiendo el equipo, entendemos que es complicado», sugirió. Dicho lo cual, se mostró poco partidario de una salida del chicharrero, por cuanto «puede hacer falta en la segunda vuelta».

Guill clarificó que las salidas ya confirmadas no han sido a petición de los futbolistas, sino en la búsqueda de «la mejor solución tanto para el club como para ellos, que lo han entendido bien». Y pese a las recientes manifestaciones del agente de Jeremy Jorge, quien ha decidido quedarse, verbalizó que hay opciones de que esta posición firme varíe antes del 2 de febrero, fecha en la que quedará cerrado este mercado. «Prácticamente toda la Primera RFEF nos ha llamado para preguntarnos si era posible la cesión de este futbolista», dijo sobre la situación y los numerosos pretendientes del atacante grancanario, que no suma minutos desde la eliminación copera frente al Granada.

La primera intervención ante los medios de Manu Guill en este mercado también ofreció su punto de vista sobre las negociaciones ya cerradas. «Con Gastón ya llevábamos un tiempo hablando y se le había hecho un seguimiento. Él tenía una cláusula de salida en el Unionistas y al final se tuvo que hacerse efectiva, pero avisamos a su club antes», relató. «Ya se ha recuperado de su última lesión, ha marcado goles y para la categoría es una incorporación de mucho nivel», dijo del uruguayo.

En relación a Antal, comentó que el Tenerife casi es el único equipo de la categoría que estaba en disposición de hacerse con una cesión de este calibre. Y para acabar, expuso que Baba Diocou ya «había tocado techo» en la competición de bronce y necesitaba nuevos retos. Ayer ya estaba resuelto el acuerdo para interrumpir su préstamo al Arenas, que se resolvió con una compensación económica al club de Getxo; y se trabajaba en los últimos flecos de una nueva cesión, pero al Granada. Y aunque todavía sea pronto para hablar del futuro del primer capitán del representativo, Aitor Sanz, Guill sí quiso pronunciarse y dejó una reflexión para la posteridad. «Por mi parte, debería tener contrato vitalicio en el Tenerife. Si se quiere retirar lo hará y si quiere continuar, estaremos encantados de lo que haga con nosotros», cerró.

La voz de los protagonistas

Durante el acto de presentación tomaron la palabra los dos nuevos refuerzos blanquiazules, que ya entrenan a las órdenes de Cervera. En ambos casos, están pendientes de diversos trámites burocráticos para ser inscritos antes del domingo. Tanto Gastón como Antal pusieron el acento en «las instalaciones, el trato al jugador y el potencial del club», al que ven con una dimensión «de otra categoría». El charrúa quiso destacar el papel asumido por su agente y por la dirección deportiva para que pudiera darse este cambio de club justo después del parón invernal. Valles ya ha jugado dos veces como visitante en el Rodríguez López.