Cuatro meses para testar y decidir sobre Gastón

Durante la presentación de los primeros fichajes de enero, la dirección deportiva blanquiazul confirmó las peculiaridades y pormenores del contrato de Gastón Valles, que llega en propiedad y proveniente del Unionistas. Tal y como avanzó EL DÍA, la vinculación con el charrúa será por cuatro meses fijos (hasta junio) y dos años más opcionales, que tendrá que ganarse en función de su rendimiento. De este modo, el club se garantiza la posibilidad de testar su evolución en la competición y evaluar si le resulta de utilidad para el proyecto para la próxima campaña, que el club perfila con la convicción de que el Tenerife ya estará de vuelta en la Liga Hypermotion.

Gastón viene de materializar cuatro dianas en 12 partidos oficiales con su último club. Antes, jugó en categoría profesional para Espanyol y Cartagena. «Necesita minutos para volver a coger su mejor versión», detalla Antonio Paz, director deportivo que le llevó a Salamanca. Eso sí, con la condición de que su cláusula de rescisión (solo 15.000 euros) fuese asequible para posibles compradores, una circunstancia que ha sabido aprovechar el Tenerife para anticiparse a otros pretendientes que estaban esperando al mes de junio. «Como persona, que eso es lo más importante, es un diez. Es un chico que viene del contexto de la Segunda División y supo adaptarse a un contexto humilde como el nuestro; ya el primer día fue uno más en el vestuario. Jamás exigió fuera de lo común y fue un lujo tenerle como aquí», añade Paz.

Desde el Tenerife, están convencidos de que eran el único club de los 40 de Primera RFEF que estaba en disposición de acometer una operación como esta y persuadir al futbolista para cambiar de caballo a mitad del río. Lo confirma el propio testimonio de su director deportivo en su club de procedencia. «Este tipo de perfiles pocas veces resultan asumibles para un club como Unionistas. Y al final, quedó encantado con nosotros, igual que nosotros con él», añade, sin poner pegas a su desvinculación por sorpresa.

«A nivel futbolístico, es un delantero de gran nivel para la categoría. Tal vez necesita seguir sumando carga y acumulación de minutos, porque estuvo mucho tiempo parado. Estoy convencido de que volverá al nivel que tuvo antes. Te puede aportar situaciones fuera de área, pero también es capaz de quedársela, bajarla y ganar duelos con los defensas. En situaciones de área, es capaz de definir con ambas piernas y destacaría, sobre todo, que es muy intuitivo», concluye Paz.