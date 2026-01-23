Los diez puntos del CD Tenerife sobre el Celta B, una ventaja de récord

Los 47 puntos que suma el CD Tenerife una vez disputadas las 20 primeras jornadas del campeonato, sumados a los recientes tropiezos del Celta Fortuna (su único perseguidor al cierre de 2025), convierten al representativo en el líder más holgado a estas alturas en la historia de la Primera Federación. El inaudito colchón de +10 que maneja en este momento el cuadro de Álvaro Cervera sobre el filial celeste (37), de hecho, solo lo han mejorado dos equipos hasta la fecha, pero ninguno antes de la Jornada 30.

Un camino empedrado y cuesta arriba, el del regreso al fútbol profesional, por el que el equipo blanquiazul ha sabido transitar con técnica y finura, cuando ha tocado disfrutar, y con oficio y capacidad de sufrimiento, cuando lo ha necesitado. Solo así se explican los registros de la entidad presidida por Felipe Miñambres, que ha ganado 15 de sus 20 compromisos jugados, ha empatado dos y solo ha perdido tres. El saldo en las porterías es de 36 goles a favor y solo diez en contra. Por el retrovisor se empieza a perder el Celta Fortuna, rezagado a diez puntos. Al Pontevedra, mientras, un 16 de 18 solo le da para quedarse a 13 unidades de la escuadra insular. No hay manera con este líder.

El Sabadell, una referencia

En el Grupo 2, por ejemplo, manda el Sabadell (41 puntos merced a 11 victorias y ocho empates), que apenas aventaja en tres al segundo, el Atlético Madrileño de Fernando Torres, y ya en ocho al tercer clasificado, el Eldense. El equipo catalán, por cierto, es el único de los 40 de la categoría que mejora los números defensivos del Tenerife. Los arlequinados solo han recibido ocho goles en 20 partidos.

Las mayores ventajas tras 20 jornadas en Primera Federación. / El Día

Repaso a los antecedentes

Echando la vista atrás, y repasando las clasificaciones de las cuatro ediciones anteriores de una Primera Federación que echó a andar en la 21/22, no hay ningún precedente de un líder que aventajara en diez puntos a su inmediato perseguidor con solo la primera mitad del campeonato disputado y la primera jornada de la segunda.

Por ejemplo, en la citada 21/22, seis más eran los puntos que el Deportivo de La Coruña (46) sumaba con respecto al Racing de Santander, segundo del Grupo 1. El Unionistas era tercero con 11 menos que los gallegos. Aquel curso, ojo, quien subió fue el equipo cántabro, que llegó a los 82 puntos tras una segunda vuelta memorable. En el Grupo 2, el Villarreal B empataba a 40 unidades con el Albacete en el primer puesto, mientras que el tercero era el Andorra, con 35. El equipo del Principado acabó siendo campeón.

Ya en la 22/23, el Alcorcón comandaba a estas alturas la clasificación del Grupo 1 con 42 puntos, dos más que el segundo y el tercero, Real Madrid Castilla y Córdoba. El Racing Ferrol, quinto entonces con 34 unidades, se fue a las 75 para lograr alzarse con el campeonato. En el Grupo 2, mientras, era el Eldense quien lideraba la tabla con 38 puntos, cuatro más que el segundo y el tercero, el Castellón y la Real Sociedad B. Esa campaña acabó ascendiendo de forma directa el Amorebieta, que pasó de ser séptimo con 30 unidades en la Jornada 20 a primero con 69 en la 38.

El Deportivo, de ser quinto a primero

Justo una temporada después, los 39 puntos en 20 partidos de la Ponferradina mantenían a los de El Toralín en el primer puesto del Grupo 1, pero solo una unidad por delante del segundo y el tercero, el Nástic de Tarragona y el Celta Fortuna, que empataban a 38. El Deportivo, entonces quinto con solo 32, ascendió de forma directa al alcanzar 78 al final de la campaña. Los gallegos sumaron 46 de los 54 puntos restantes en liza. En el Grupo 2 era el Castellón el que volaba hacia el campeonato con 49 unidades en 20 partidos, aunque solo dos más que un también sobresaliente Ibiza. Normal que el Córdoba, tercero, se hubiese quedado tan lejos de la cabeza (-13 con respecto a los castellonenses, que acabaron llegando a 82 puntazos).

En la pasada 24/25, la más reciente, la Cultural y Deportiva Leonesa dominaba en el Grupo 1 con 40 puntos, siete más que el segundo y el tercero, la Ponferradina y el Barakaldo. Es la segunda ventaja más holgada de la lista solo por detrás que la que maneja ahora el Tenerife sobre el Celta Fortuna. A la Cultu se le hizo largo el camino, pero acabó líder con 65 unidades, las mismas que la Ponfe. En el Grupo 2, igualadísimo toda la campaña, era la revelación Antequera quien más arriba estaba tras los 20 primeros duelos. A cuatro puntos estaba el Murcia y a siete el Barakaldo. El Ceuta, que era cuarto con solo 30, acabó primero con 67.

Tercera entre las absolutas

Los diez puntos en los que aventaja el Tenerife al Celta Fortuna, además de ser la distancia más grande de un primero respecto al segundo tras 20 jornadas en todos los antecedentes de Primera Federación, se cuelan también en el tercer puesto de los mayores márgenes en cualquier punto de campeonato.

Por delante en el ranking, solo el +11 del Castellón al Córdoba en la 23/24 (81 de los valencianos por los 70 del Córdoba en la jornada 35) y el +13 del Racing de Santander (75) sobre el Deportivo de La Coruña (62) en la 33 de la campaña 21/22. Los albinegros, eso sí, precisaron de 15 jornadas más de las que hasta ahora ha disputado el representativo. Los santanderinos, 13. Ambos, por supuesto, acabaron siendo campeones de sus respectivos grupos y ascendiendo a Segunda División.