Álvaro Cervera bendice los fichajes de Antal y Gastón: "Hacen mejor al equipo y son jugadores de futuro"

Bendecidos los fichajes de Antal Yaakobishvili y Gastón Valles por Álvaro Cervera. El técnico ha celebrado que los recién incorporados hayan llegado para “hacer mejor al club”. “Son jugadores jóvenes y buenos futbolistas. Son chicos de futuro que tendrán un papel importante dentro de la plantilla”, ha manifestado el preparador.

Cervera, además, asegura estar “contento” con la labor del club en el mercado de enero. “Estamos fichando lo que buscábamos en un principio. A ver si podemos terminarlo como lo teníamos diseñado”, deseó en referencia implícita al último de los fichajes por cerrarse, el jugador de banda Iván Chapela sobre el que se pronunció el preparador. “Yo conozco a Iván Chapela y la Dirección Deportiva también. Es un futbolista que ha jugado en otra categoría, pero lleva un tiempo parado, quizá por eso tenemos opciones para que pueda venir. Si él está bien, a nosotros nos vendría genial su incorporación”.

Gastón y Antal, listos para jugar

De los ya fichados, futbolistas que llegan con ritmo porque estaban participando en sus anteriores clubes, por lo que están aptos para jugar, Cervera adelantó que dos de ellos estarán en la convocatoria del duelo ante el Castilla, aunque no quiso adelantar de quiénes se trataba. “Mirando un poco por encima, tenemos 24 jugadores disponibles, así que se tendría que quedar uno fuera”, reflexionó sin dar nombres.

Finalmente en clave mercado, y ya en el capítulo de salidas, o de posibles salidas, el inquilino del banquillo insular aseguró que, al margen Calavera (ya en el Hércules), ningún otro jugador se ha acercado a él para transmitirle su deseo de marcharse. En esta línea, no parece que sea factible su deseo de reducir la plantilla. "A mí me gustaría trabajar con algún futbolista menos, pero ahora no es el momento, tendría que hablarse a principio de temporada. Traer jugadores fácil, entre comillas, pero darles salida no es tan sencillo", lamentó.

Dani y Javi Pérez siguen ko

Finiquitado el repaso a los recientes movimientos del Tenerife en la ventana de traspasos, Cervera recordó que Dani Fernández y Javi Pérez siguen siendo baja y no podrán participar en el duelo de este domingo contra el Real Madrid Castilla, aunque el segundo ya hace “trabajo de campo”. No con el resto del equipo, sino al margen.

El filial blanco aterriza en el Rodríguez López con un técnico, López de Lerma, que se estrenó la pasada jornada (con un empate a uno frente al Mérida) tras la promoción de Álvaro Arbeloa al primer equipo. Siempre que hay un cambio de entrenador “dificulta la preparación previa del partido”. “Es un filial y poco va a cambiar su forma de jugar. Yo creo que no habrá muchas diferencias, pero es el segundo equipo del Real Madrid y esos jugadores acabarán, como mínimo, en Segunda División”.

López de Lerma, entrenador del Real Madrid Castilla. / Real Madrid

Un colchón importante

Los blanquiazules, que cerraron la pasada jornada con diez puntos de ventaja sobre el segundo, afrontan ahora dos duelos consecutivos como locales (la próxima semana erá el Guadalajara el que visite la Isla), de ganarse ambos, según Cervera, “la ventaja sería muy buena”. “Vendrán momentos malos de perder o empatar y hay que estar preparado. Todos los partidos que ganemos, a partir de ahora, para nuestros rivales serán algo más que un partido”, advirtió.

El entrenador del representativo se refirió también a la situación de Baba Diocou, un futbolista que, aunque pertenece a la entidad, no ha llegado a ponerse la elástica blanquiazul y quien, tras comenzar la temporada cedido en el Arenas de Getxo, la terminará a préstamo en el Granada. Álvaro no quiso valorar si el jugador está preparado o no para dar el salto a Segunda, pero sí aseguró que, al tratarse de un futbolista que coincide en posición con Nacho Gil, no tenía sentido repescarlo para ser suplente. "Lo que haga el club con Baba, bienvenido sea. Es un jugador nuestro que vamos a utilizarlo en el futuro. Pero ahora mismo tenemos esa posición más que cubierta".

Dardo al Zamora

De la polémica de la semana, el asunto de las equipaciones en la visita a Zamora, el técnico aseguró que “no volverá a pasar” y recordó que contra Granada o Bilbao Athletic no habían tenido ese problema. El filial bilbaíno, de hecho, es el próximo rival a domicilio del representativo. No preocupa porque, “cuando hay predisposición a que las cosas se arreglen, pues se arreglan”. ¿Dardo al Zamora? Eso pareció.