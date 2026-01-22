El partido al que todos quieren ir

Aunque es pronto para asegurar un ascenso del CD Tenerife, los excelentes dígitos con los que cerró el representativo la primera vuelta del campeonato han empezado a alimentar las cábalas entre aficionados y periodistas. ¿Será en casa o a domicilio? Y si fuese en la Península, como ha ocurrido la mayoría de las veces, ¿será en Orense en la última jornada o se anticiparán los plazos? En caso de que la distancia del equipo blanquiazul con sus competidores se mantuviese más o menos como está ahora, entonces el alirón podría cantarse en Salamanca, en una de las plazas que tradicionalmente acoge desplazamientos más multitudinarios de la afición insular y en el campo del Unionistas, uno de los que cuenta con menor aforo de todo el campeonato.

Aunque el asunto se ha puesto de actualidad estos días, después de que la ventaja del Tenerife se incrementase al cierre de la primera vuelta y se incrementase todavía más con el triunfo en Zamora, en realidad el desplazamiento a la capital charra es un asunto del que aficionados y peñistas llevan hablando casi desde el verano. «Cuando salió el calendario, ya muchos apuntaban a Salamanca como la futura Montilivi», explica Iván Codina, responsable de la agencia de viajes especializada en viajes con el representativo. Según dice, desde hace meses la demanda y las consultas sobre el desplazamiento al Reina Sofía –así se llama el campo de Unionistas– fueron mucho más numerosas que para cualquier otro partido a domicilio.

En el cuadro charro jugó Jesús de Miguel, cuya presencia en el once de este domingo es una incógnita. / CDT

El caso es que el equipo salmantino presenta muchas peculiaridades frente al resto. Es el único gobernado por sus propios aficionados, con una masa social repartida entre miles de accionistas; y se da el caso de que el equipo cuenta con más socios que asientos en su estadio. «Llevamos mucho tiempo temiendo que apenas hubiera hueco para afición visitante», revela Codina. En la misma línea había expresado sus recelos el presidente de la Federación de Peñas, Fran León, quien recientemente aseguraba que la demanda para ir a Salamanca «es mucho mayor que para cualquier otro destino». El caso es que empiezan a llegar buenas noticias desde la Península.

El reciente derbi regional contra el Zamora permitió constatar que desde el equipo anfitrión se destinaron 588 localidades para seguidores foráneos, una cifra que perfectamente cubriría la demanda de los aficionados del Tenerife. Una llamada entre directivas allanó el camino para un desplazamiento masivo, que será aún mayor si el partido es trascendental. «Nos conformamos con 250 plazas, pero evidentemente se requerirán muchas más si el partido es clave», exponen los responsables de agencia de viaje y peñas. Antonio Paz, director general de Unionistas, subraya en conversación con EL DÍA que sabrán «ser sensibles» con el Tenerife, «sobre todo si se están jugando algo». Además, expone un escenario del que todavía es pronto para hablar. Si Unionistas no se jugase nada y el representativo sí, sería mayor el número de entradas que podrían liberar sus abonados. Sea como fuere, subraya que ya tienen elegida cuál sería la ubicación de los seguidores blanquiazules, que estarían ahí donde se vio por televisión hace unos días a los del Zamora. El problema parece resuelto. Y mientras el ascenso se acerca, la afición se mueve. «No damos abasto; el viaje será masivo», confirman las agencias de viajes. n