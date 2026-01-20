El Zamora revela que Garrido hizo de mediador en el lío de las camisetas del CD Tenerife

Javier Páez, propietario del Zamora CF, reveló en Radio Marca que José Miguel Garrido (segundo máximo accionista del CD Tenerife) y el exconsejero Juan Guerrero se implicaron para buscar un arreglo con el lío de las camisetas, que estuvo a punto de originar la suspensión del encuentro del sábado.

«Por parte de ellos, a mí me comentan que el míster del Tenerife dice que no, que no juega con la segunda equipación del Zamora», relató Páez sobre la propuesta del árbitro, que había sugerido que el representativo luciera la indumentaria reserva del equipo local. «La Federación te exige que tienes que viajar como mínimo con dos equipaciones; es lo lógico», prosiguió en su relato.

El propietario del equipo zamorano sorprendió al mencionar en su exposición a Guerrero y Garrido, presuntamente ya desvinculados de la administración blanquiazul y que, según Páez, se habrían involucrado y ejercido como mediadores. «En principio se pone en contacto conmigo el director deportivo y el utillero del Tenerife. Ambos fabulosas personas, sinceramente, no podemos decir lo contrario. No tenemos pega ninguna. Y nosotros hablamos con ellos, le decimos y reiteramos que le decimos que no, que lo siento mucho, pero que no vamos a cambiar ni modificar nuestra vestimenta. Y entonces, la primera llamada que me llega es de Juan Guerrero, amigo mío», añadió. «Rayco se pone en contacto con José Garrido y me llama Juan, porque tiene muy buena relación conmigo y le comento que no voy a cambiar de opinión. Después llamo yo a Felipe, al presidente. Le sigo reiterando que no. Y ya después, a través del teléfono de mi padre llama a José Garrido y ya después, de últimas, a Rayco. O sea, una barbaridad de gente», dijo Páez, quien confirmó que el Tenerife le planteó una indemnización de 15.000 euros que aún no ha cobrado.