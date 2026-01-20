Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeUrgencias del HUCDe Canarias a GroenlandiaCB CanariasTeideAccidente de Córdoba
instagramlinkedin

Con minutos

Ulloa cuaja su participación más larga con el primer equipo

El canterano participó activamente en la victoria ante el Zamora

Ulloa celebra su gol al Celta Fortuna.

Ulloa celebra su gol al Celta Fortuna. / Arturo Jiménez

Manoj Daswani

Manoj Daswani

Santa Cruz de Tenerife

El partido del sábado en Zamora trajo consigo una alegría y un estímulo importante para Alberto Ulloa, que halló minutos y firmó su participación más larga con el primer equipo blanquiazul (17’). El andaluz se ha convertido en uno más a las órdenes de Álvaro Cervera, si había comenzado la temporada con ficha en el filial.

La del Ruta de la Plata fue su sexta vez con protagonismo con los mayores. Se había estrenado en la Copa del Rey frente al Alcalá, en la primera eliminatoria; y en liga tuvo concurso contra Racing de Ferrol, Celta Fortuna, Arenteiro y Talavera. El equipo reanudó ayer el trabajo en Geneto, con la vista puesta en la visita del Castilla (domingo, 15:00 horas). Cervera recupera a Enric Gallego, tras cumplir sanción.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents