Con minutos
Ulloa cuaja su participación más larga con el primer equipo
El canterano participó activamente en la victoria ante el Zamora
El partido del sábado en Zamora trajo consigo una alegría y un estímulo importante para Alberto Ulloa, que halló minutos y firmó su participación más larga con el primer equipo blanquiazul (17’). El andaluz se ha convertido en uno más a las órdenes de Álvaro Cervera, si había comenzado la temporada con ficha en el filial.
La del Ruta de la Plata fue su sexta vez con protagonismo con los mayores. Se había estrenado en la Copa del Rey frente al Alcalá, en la primera eliminatoria; y en liga tuvo concurso contra Racing de Ferrol, Celta Fortuna, Arenteiro y Talavera. El equipo reanudó ayer el trabajo en Geneto, con la vista puesta en la visita del Castilla (domingo, 15:00 horas). Cervera recupera a Enric Gallego, tras cumplir sanción.
