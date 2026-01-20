Se reduce la lista de intocables de Cervera: solo cuatro futbolistas han jugado siempre en Liga

Se redujo en Zamora la lista de intocables para Álvaro Cervera. Esto es, el selectísimo y cada vez menos numeroso grupo de futbolistas que han participado en todos y cada uno de los partidos de Liga del líder que arrasa en Primera Federación, el CD Tenerife de todos los récords.

En la visita al Ruta de la Plata no pudo estar Enric Gallego, uno de los pocos futbolistas del representativo que, además de una estupenda salud –en su caso incluso con el hándicap de la veteranía–, goza de la total confianza del técnico tinerfeñista. Su ausencia, de hecho, fue por causa mayor. Ni por lesión ni por decisión técnica, sino por sanción. El barcelonés vio la quinta cartulina amarilla de la temporada en el duelo contra el Talavera en el Heliodoro y se convirtió en baja automática para la con el tiempo controvertida salida a Zamora.

Gallego se cae de la lista

El catalán sumaba –y sigue sumando– 19 intervenciones ligueras, 18 titularidades y más de 1.380 minutos. Entre sus registros destaca que solo ha terminado tres de los 18 choques en los que fue partió de inicio, pero lo cierto es que hasta en nueve ocasiones ha sido sustituido después del 70. Se le cuida mucho.

Con la salida de Gallego, el club de los elegidos pasa a estar ahora formado por solo cuatro futbolistas. Tres de ellos, seguramente con algo de mérito añadido, jugadores de campo.

Lista de jugadores más utilizados por Álvaro Cervera. / El Día

Dani, más mérito del que parece

De esta manera, el primero en la lista no puede ser otro que Dani Martín. El portero asturiano ha jugado en todos los partidos de su equipo esta campaña. Desde la primera jornada hasta la más reciente, la 20. Lo ha hecho, es más, siempre de principio a fin. Ni ha sido expulsado ni sustituido por decisión técnica o percance físico. Lejos de ser la norma, solo seis guardametas más del Grupo 1 igualan los registros de Martín. Por tanto, son mayoría (13) a los que se les han ido quedando minutos por el camino. No es sencillo hacer pleno, ni siquiera siendo portero.

Todavía más complicado, casi imposible, es conseguirlo siendo jugador de campo. No lo hacen, pero sí juegan mucho, otros tres futbolistas del representativo. El primero es Jesús de Miguel. El delantero madrileño ha participado en todos los duelos ligueros del equipo. Demi, de hecho, ha sido titular en 17 y ha completado ocho de principio a fin. El goleador suma más de 1.400 minutos con casi toda una vuelta por delante.

Jesús de Miguel celebra uno de sus goles con el Tenerife. / Andrés Gutiérrez / t

David, un caso único

Los excelentes registros del exdelantero del Castellón, sin embargo, los pulverizan dos de sus compañeros de vestuarios. Camaradas en el perfil izquierdo, ese lado del campo es intocable para Cervera. David Rodríguez, en el lateral, y Nacho Gil, en el extremo, no se tocan.

David es el futbolista de campo más utilizado por Cervera. La debilidad del técnico. El canterano, titular en todos los encuentros de Liga, ha terminado 17. En uno fue sustituido en el descuento, en otro en el 80' y solo frente al Talavera relativamente pronto (63’). Con 1.763 minutos en sus piernas (sin contar descuentos), el capitán es el segundo jugador de campo que más juega en todo el Grupo 1. Solo el veteranísimo central Babin (del Real Avilés y cuarto jugador más longevo de la categoría por detrás de Aitor Sanz, Natalio y Enric Gallego) está por delante en el ranking.

Nacho Gil, el otro pilar

Nacho Gil, justo detrás de David, se queda en poco más de 1.732 minutos. El valenciano también ha participado en los 20 duelos de Liga y, solo al igual que Rodríguez, en todos como titular. Para muchos jugador de la temporada en clave blanquiazul, el atacante solo ha completado nueve partidos, mientras que en 11 ha sido sustituido. La clave para que sume tanto tiempo en el campo es la muestra de lo importante que es para Cervera, que nunca le ha quitado antes del 70 y hasta en siete ocasiones lo ha hecho después del 80.