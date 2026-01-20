El Tenerife le hace hueco a Gastón Valles: Ander Zoilo se marcha cedido

Ander Zoilo jugará cedido en el Nástic de Tarragona hasta final de temporada. Así lo confirmaron el CD Tenerife y el cuadro catalán en el mediodía de este martes. La operación es clave para el representativo insular, puesto que libera una ficha sénior que será ocupada por el recién llegado Gastón Valles.

De esta manera, el cuadro insular rescinde de un lateral que no convencía a Álvaro Cervera. El técnico había explicado semanas atrás, y al ser cuestionado directamente por Zoilo, que su idea de lateral era la de "un defensor que llegue y no un llegador que defienda de vez en cuando".

Zoilo, a punto de cumplir 26 años, recaló en el Tenerife en propiedad el pasado verano (hasta junio de 2027) tras concluir su etapa en Lugo. Antes, había sido formado en la cadena de filiales de la Real Sociedad.

Etapa en la Isla

Con la entidad blanquiazul el defensor zurdo disputó 11 encuentros oficiales en la primera vuelta de la actual campaña, repartidos entre el campeonato liguero (diez partidos) y la Copa del Rey (una presencia); nueve de ellos como titular y dos saliendo desde el banquillo.

La marcha del guipuzcoano no merma el carril zurdo, puesto que en esa demarcación Cervera cuenta con un especialista, Marc Mateu (recuperado de la lesión que le hizo perderse los primeros meses de competición y que acumula ahora dos partidos seguidos participando 45 minutos), y con la posibilidad de utilizar a David Rodríguez a pierna cambiada.

Pese al hándicap de ser diestro, y no zurdo, David se ha asentado en ese puesto, es muy fiable defensivamente y goza de la total confianza de su técnico.