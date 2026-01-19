El CD Tenerife no quiere que quede ni rastro de Hummel

El CD Tenerife achaca gran parte de la responsabilidad de lo ocurrido el sábado en Zamora a la gestión nefasta de la administración anterior (con Santiago Pozas al frente) en la elección de las indumentarias para este curso, que se realizó cuando aún José Miguel Garrido gobernaba el club a distancia. El club cometió la torpeza de elegir una segunda y tercera equipaciones muy semejantes –una de color vino tinto y la otra, rosa, en señal de solidaridad con la lucha contra el cáncer– y pasó por alto que, en ocasiones como la del sábado en el Ruta de la Plata, hace falta una vestimenta que sea útil como comodín por si no sirven las dos titulares.

El lío de Zamora se arregló con una compensación económica que negoció directamente el máximo accionista de la sociedad, Rayco García. Desde el representativo recuerdan que ya durante el verano intentaron persuadir a Hummel para que cancelara la tercera equipación –además, no gustaba en absoluto de puertas adentro– y la sustituyese por otra, pero se encontraron con una negativa tajante por parte de los responsables en España de la firma danesa. Fue uno de tantos encontronazos que derivaron en la ruptura.

El divorcio con Hummel es total. «Nosotros, tampoco estábamos cómodos», esgrimen fuentes de la ropa deportiva, que poco a poco ha ido ganándose una buena cuota del mercado español en Primera y Segunda. Mientras el club avanza en buscar un reemplazo, busca quitarse de encima hasta los últimos vestigios de la marca que aún hoy le viste, y que lo hará hasta la última jornada de esta temporada.

Según ha podido saber EL DÍA, el Tenerife ha emprendido una campaña para deshacerse de todo el excedente de material correspondiente a los años pretéritos y al actual, de modo que los venderá a precios extraordinariamente bajos para que no quede ni rastro en el club del paso por la institución de esta firma. El primer paso ha sido una comunicación con todos los clubes conveniados. Vistas las tarifas, es probable que se queden con una buena parte del botín. Pero tanta ropa en stock que seguramente hará falta ampliar esta iniciativa a otros colectivos y sectores. El objetivo: deshacerse hasta de la última prenda y del último balón con el logotipo de Hummel.

Productos oficiales por solo seis euros | AGENCIA LOF

Este patrocinador deportivo aterrizó en el Tenerife en 2013. Antes, el club había vestido por largo tiempo ropa oficial de la marca Puma. «Lo nuestro no es un acuerdo al uso, queremos generar un plan de activación que iremos dando a conocer», desgranó José García Alcaraz, responsable de la firma para España y Portugal. La alianza trajo consigo hitos importantes, como la camiseta solidaria contra el cáncer y otros diseños muy aplaudidos por la afición, como los que introdujeron el aspa identificativa de la Isla. Otros, en cambio, trajeron controversia y hastío. Ya antes de esta ruptura había habido un amago de divorcio por parte del club, con una aproximación a Macron que no se materializó porque Hummel hizo uso de su derecho al tanteo.