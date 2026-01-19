Pedro admite el interés del CD Tenerife en darle un adiós en casa

El final para Pedro Rodríguez Ledesma, uno de los deportistas canarios más brillantes y laureados de todos los tiempos, está «más cerca que nunca». Lo admitió este lunes con claridad antes de cruzarse con Nico Paz en el duelo que enfrentaba a los únicos dos jugadores tinerfeños en la Serie A italiana. LaLazio podría ser el último club en la carrera de Pedro, el único futbolista de la Isla que ha sido campeón mundial (en Sudáfrica) y que ha sido tentado por el CD Tenerife para cerrar su trayectoria en casa.

«El interés ha existido y eso lo agradezco de corazón. Para mí es algo importante, que valoro, y veremos si se puede dar. Pero es difícil, esa es la verdad», admite el de Abades, quien cuenta con inconvenientes de índole familiar que hacen difícil que este último baile pueda darse. «Está muy complicado. Ya veremos qué pasa, y no quiero descartar nada. Lo primero va a ser despedirme de este maravilloso club, que es la Lazio y que me ha tratado de forma incréible. Una vez quede libre, ya veré si surge alguna opción interesante o si no...», dijo, aludiendo a la retirada como una opción muy real.

Sus palabras

«Obviamente está vez más cerca el final. Me va a doler, porque es lo que he hecho toda la vida. Amo el fútbol, la competición, el deporte en general. Será duro, pero cada vez está más cerca, esa es la realidad», reconoció Pedro, cuyo margen para el protagonismo ha decrecido mucho durante este último año de contrato con el conjunto romano. Aún así, recientemente anotaba un gol que le permitía entrar en la historia por partida triple: el mismo día, concatenó 17 temporadas consecutivas marcando al menos una diana;se erigió en el goleador más veterano de la historia de la Lazio (superando al mítico Klose) y anotó el gol número 200 de su carrera.

«Marcar ese día me hizo mucha ilusión. Siempre superarte a ti mismo es un logro. Es bonito sumar, aunque sea pequeñas cosas; y sobre todo disfrutar de los últimos partidos, de los últimos entrenamientos y de las últimas vivencias con los compañeros», adujo. En cada una de sus reflexiones subyace la certidumbre de que la retirada está próxima.

El epílogo de una carrera ejemplar

«Estoy intentando disfrutar al máximo. Es verdad que estoy ya al final, y quiero vivir cada momento;cuando me retire, lo voy a echar mucho de menos», apuntó con cierta tristeza. «Pero obviamente estoy contento por todo, por los récords, por las cifras, sobre todo por el reconocimiento de los compañeros», anotó, aún sin saber si habrá tiempo y partidos para incrementar esa cifra de 200 goles conseguidos desde su eclosión en el FC Barcelona y su posterior aterrizaje en la selección española, con la que ganó una Eurocopa y un Mundial.

«Es una marca personal muy buena. Obviamente no son los mil de Cristiano o Messi, pero siempre es bonito hacer números. Yo nunca imaginé que podría llegar tan lejos, ni tampoco que podría mantenerme en la élite por tanto tiempo. Es difícil llegar, más todavía lograr sostenerte ahí en la élite, con los mejores. Las temporadas son cada vez más largas y más exigentes. En los últimos años ya he tenido menso protagonismo, pero he vivido cada temporada con la intención de aportar y de forma muy intensa. Siempre he intentado dar lo mejor de mí y estar al 100%. Ha habido temporadas de títulos y momentos inolvidables; y otros años no tan gratos, pero que te sirven para aprender y seguir adelante. Todo suma y al final me llevaré todas las experiencias que he podido vivir, las más buenas y las que menos. Todas me han servido para crecer como persona y como jugador. Nunca, en ningún momento he perdido la motivación por mejorar», dijo, ya hablando en pasado.

«Cuando pasan los años, la edad es un inconveniente, por muchas ganas que tengas. Es algo que pesa, que está ahí y hay que asumirlo de alguna manera. Todo lo bueno se acaba, y ya vendrán otras etapas», sugirió. Su adiós se presume inminente.