El CD Tenerife ya tiene un acuerdo con Iván Chapela, que busca salir del Burgos CF

Un central, un delantero y un extremo. El húngaro Antal, el charrúa Gastón y, si va todo bien, Iván Chapela. El atacante del Burgos CFes el preferido por la dirección deportiva blanquiazul para cerrar la ambiciosa y precisa remodelación invernal, que está muy avanzada cuando aún faltan dos semanas para el cierre del mercado. De hecho, Manu Guill y su equipo de trabajo ya están de acuerdo en lo esencial con el jugador de Chiclana de la Frontera, a quien Álvaro Cervera hizo debutar con el primer equipo del Cádiz.

De las tres incorporaciones previstas este mes por parte del equipo insular, esta es la que presenta una mayor complejidad. Si bien con Antal no había reticencias por parte de los otros dos clubes protagonistas de la cesión (Girona y Andorra) y con Gastón solo había que abonar la cláusula de rescisión, muy asequible, con Chapela el problema principal es que aún ha de desvincularse de su equipo, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027.

Apuesta de presente y futuro

Al Tenerife solo le interesa este refuerzo si llega en propiedad. Viejo conocido de la actual dirección deportiva blanquiazul, el gaditano ofreció su mejor nivel cuando militaba en el CD Eldense. Con el club alicantino, marcó 14 goles en 73 encuentros. Antes, había brillado también en el Unionistas de Salamanca. Al atacante andaluz le seduce el proyecto del representativo, donde ansía recuperar su versión más convincente en un puesto donde parece haber margen para que encuentre protagonismo.

Con Luis Miguel Ramis a los mandos, Chapela tan solo ha podido disputar cuatro partidos con su actual equipo, y solo uno como titular. Sus 176 minutos de juego son un exiguo bagaje para un futbolista que estaba llamado a marcar diferencias. Ávidos de sentar las bases de un proyecto sólido para su muy probable aterrizaje en el fútbol profesional el próximo mes de mayo, en el Tenerife le consideran una pieza válida para el presente y también para el futuro. Las conversaciones con el jugador han valido para confirmar su plena predisposición a sumarse al equipo isleño. «No nos ha dicho que no quiera venir», verbalizó Cervera hace unos días cuando dio algunas pistas, pero aún sin dar nombres. Sí que dijo que los tres hombres pretendidos en este mercado habían jugado en categoría superior –es decir, en Primera o en Segunda– en un pasado relativamente reciente.

En el caso de Iván Chapela, se da la circunstancia de que en el Tenerife hay unanimidad respecto a la conveniencia de este refuerzo. Ahora, falta por ver qué facilidades da el Burgos, por cuanto el representativo no parece muy dispuesto a pagar un traspaso (ya lo hizo por Gastón, pero porque eran solo 15.000 euros). Durante las próximas fechas se explorarán distintas fórmulas para hacer realidad este deseo compartido por Guill y Cervera. En caso de aterrizar en la Isla, como ya ocurrió con la mayoría de refuerzos estivales, Chapela firmaría un contrato consistente y por más de una campaña.