«En actitud y concentración, es difícil que fallemos»

Para Álvaro Cervera no fue el día más brillante del representativo, pero destacó que el equipo supiera competir al Zamora –uno de los conjuntos en mejor forma de la competición– y así alargara su racha feliz, que ya abarca cinco triunfos consecutivos. En este sentido, dijo tener claro la cifra a la que habrá que llegar para abrochar el anhelado cambio de categoría. «Sabemos más o menos el número de puntos que debemos asegurar para conseguir el objetivo», respondió.

El jefe del banquillo insular destacó el comportamiento de los suyos ante un rival complicado, que no había caído aún en los partidos disputados en su feudo desde la llegada de Óscar Cano. «Tenemos una plantilla que, en concentración y actitud, es difícil que nos salgamos. Es una plantilla muy buena. En juego, hay veces que estamos mejor y otras veces, nos cuesta más, como ha ocurrido hoy [por ayer]. Pero no vamos a jugar bien siempre, ni mal tampoco», sugirió en voz alta.

«No hemos estado muy bien, pero lo importante era sacar el resultado adelante», resumió Cervera, quien puso el acento en la eficiencia a balón parado –con otro gol anotado tras un saque de esquina– y en la multiplicidad de fuentes anotadoras del equipo blanquiazul. «Una de las bazas de este equipo es que los goleadores son muchos, más de diez, y eso es bueno en una plantilla: no dependemos de un solo futbolista en ese sentido», comentó. Durante su rueda de prensa, se le preguntó también por el retraso en el comienzo de la contienda y por el comunicado emitido a este respecto por parte del equipo local.

«Nuestra segunda equipación es roja. Era obvio que no la ibamos a traer. Sé que el árbitro no quería que jugáramos de blanco, y ahí estaba el problema. Yo estaba en el vestuario y sé que estaban hablando a ver cómo se podía arreglar. Pero era el árbitro el que se oponía, cuando hace unas semanas habíamos jugado con el Granada, que viste igual. Ha habido un problema que se ha solucionado gracias a ellos, que se han puesto su segunda equipación», dijo en alusión al Zamora. De paso, reveló también un enfrentamiento con el técnico de los locales, Óscar Cano, de quien dijo que fue a «encararse» con él tras finalizar la contienda. Sobre este enfrentamiento, Cervera dijo que no quiso entrar en conflicto con su homólogo en el cuadro anfitrión. «Soy ya veterano», se limitó a comentar.

Por último, respondió de forma muy sucinta cuando se le preguntó por las incorporaciones del central húngaro Antal, proveniente del Andorra; y del delantero Gastón, que ayer se desvinculó de Unionistas. «Esos dos jugadores son buenos futbolistas y nos vendrían muy bien», aseveró. Dijo que dará más detalles cuando las operaciones se confirmen de forma «oficial».

El mérito de León

También atendió a la prensa uno de los jugadores que mejor nivel está ofreciendo en este tramo de la temporada, José Léon, quien destacó que supieron reponerse a los contratiempos surgidos con el lío de las indumentarias y el retraso que trajo consigo este problema. «Intentas mantenerte caliente, pese al frío que hacía. Ha sido un poco surrealista todo, pero había que adaptarse e incluso diría que al inicio del partido hemos estado muy bien», adujo. También habló de la llegada de otro central: «Bienvenida sea la competencia», cerró. n