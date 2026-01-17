El líder inicia en Zamora la otra mitad del camino

Líder con 44 puntos y ocho de ventaja con el segundo clasificado. Así terminó el Tenerife la primera mitad del calendario. Lo habría firmado cualquiera en agosto. Este sábado (17:30) inicia la segunda en el campo de un Zamora reactivado desde la llegada a su banquillo de un técnico con pasado cercano en el club blanquiazul, Óscar Cano. El granadino ha dirigido nueve partidos y solo perdió uno, el que jugó su equipo en La Malata el 16 de noviembre. Su balance es de 18 puntos de 27 posibles, cuatro menos que los sumados por el Tenerife en la misma etapa. Sin ser un rival directo, porque es sexto y el líder le saca una renta de 14 puntos, el anfitrión del Ruta de la Plata sí parece ser un conjunto en una dinámica positiva. En definitiva, será una prueba más para un Tenerife que ha ido sacando adelante todos sus exámenes con la única excepción del bache en el que entró en octubre.

En ese tramo poco productivo se atascó con un saldo de cuatro puntos de 15 y llegó a jugarse el primer puesto un par de veces, ante el Racing de Ferrol y el Celta Fortuna. El resultado fue otro despegue para cerrar la primera vuelta con la mayor diferencia con su perseguidor más cercano, el Celta.

Sin bajar el ritmo

La visita al Zamora no representa sino otro intento de dar un paso más hacia el ascenso por la vía directa, en este caso, con la tranquilidad de disponer de una consistente red de seguridad. Dijo Cervera esta semana que al Tenerife le podría dar con la suma de un mínimo de 30 puntos para subir como campeón, más o menos. Y el plan consiste en seguir descontando sin bajar el ritmo. Y es que los blanquiazules no pierden desde el 8 de noviembre, en el Heliodoro ante el Bilbao Athletic. Y sufrieron su única derrota fuera el 24 de ese mes, en Barakaldo. De los últimos 24 puntos, se quedaron con 22. Únicamente dejaron de ganar en Lugo el 7 de diciembre: 2-2.

La baja de Gallego

En esa racha destacó como goleador Enric Gallego, con cinco dianas. Uno de los titulares fijos para Cervera será la baja principal del Tenerife en el Ruta de la Plata. Al delantero le tocará descansar por la acumulación de cinco tarjetas. Y no será una ausencia cualquiera. "No tenemos que suplir al jugador que marca goles, sino al que hace todo lo que hace él", explicó el entrenador dándole valor a la implicación del barcelonés en el funcionamiento defensivo. En teoría, su sustituto debería ser el otro especialista del plantel, Jesús de Miguel, que fue reserva en el apurado triunfo del viernes anterior ante el Talavera (1-0, gol de César en el alargue). En ese partido Gallego ejerció de nueve y tuvo por detrás a Maikel. Habrá que ver si Cervera repite con el lagunero y elige al madrileño como referencia en ataque. No descartó apuntalar el medio con un tercer volante para no perder empuje en la presión.

De resto se esperan pocas novedades. Y eso que Marc Mateu ya viene pidiendo paso para entrar en el once después de enlazar dos actuaciones saliendo desde el banquillo una vez recuperado de la lesión que sufrió a finales de agosto. Y que Aitor, que vuelve a la que fue su casa deportiva hace 20 años, lleva tres jornadas seguidas participando solo para ayudar en los minutos finales. Y Aitor es Aitor.