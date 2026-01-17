CD Tenerife
El CD Tenerife paga la cláusula para hacerse con su segundo fichaje invernal
Gastón Vallés, un futbolista al que ya quiso la dirección deportiva en ventanas anteriores, llega para competir por un puesto en la delantera
El uruguayo Gastón Joaquín Valles Velázquez está próximo a convertirse en nuevo fichaje invernal del CD Tenerife, tras el acuerdo alcanzado para la cesión del central húngaro Antal Yaakobishvili.
El Unionistas de Salamanca, del mismo grupo que el CD Tenerife, ha confirmado que ha recibido el pago de la cláusula de rescisión de Valles, un jugador que ya estaba en la agenda de la dirección deportiva y cuyo fichaje se tanteó en ventanas anteriores. El interés en Valles lo ha avanzado el periodista Ángel García.
El pasado viernes, Álvaro Cervera dejaba entrever que dos de los tres refuerzos pretendidos en este mercado eran inminentes, y que uno de ellos -en relación na Yaakobishvili- provenía de una categoría superior.
En el caso del charrúa Valles, el objetivo del cuadro técnico y la dirección deportiva es incrementar el nivel en la parcela ofensiva, donde habitualmente son Jesús de Miguel y Enric Gallego los arietes titulares.
