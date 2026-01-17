El CD Tenerife pagó 15.000 euros al Zamora por acceder a jugar con su equipación reserva

Un lío monumental y que se resolvió con 15.000 euros.

El partido de este sábado entre Zamora CF y CD Tenerife corrió serio riesgo de suspensión, por cuanto el árbitro se negaba a su disputa con las equipaciones que presentaban ambos equipos. El cuadro rojiblanco, la habitual para sus compromisos en casa; el representativo, mientras, con una completamente blanca y que es también la que utiliza para sus encuentros como local.

Si bien el Tenerife ya había jugado partidos anteriores contra rivales que lucían de rojiblanco, entendía el colegiado de la contienda que su vestimenta podía prestarse a la confusión. Así lo recoge en el acta del encuentro.

“La indumentaria del Tenerife coincidía en gran parte con el color del Zmora, pudiendo afectar esto a la labor arbitral, siendo la única equipación en su poder y sin haber traído ninguna otra (segunda o tercera). Tras esto, les ofrecemos diferentes posibilidades para jugar el encuentro, siendo inicialmente rechazadas todas ellas por ambos equipos”, describe el árbitro.

“Cuando pasaban 15 minutos de la hora estipulada para el inicio del partido, el Zamora accede a disputar el encuentro portando su segunda equipación”, continúa en su relato.

La realidad, según reveló el podcast local La Reseña y pudo confirmar EL DÍA, es que el Tenerife abonó 15.000 euros al conjunto local en señal de compensación. En zona mixta, el capitán blanquiazul Aitor Sanz quiso testimoniar su gratitud al Zamora para que el partido pudiese llevarse a cabo.