Yaakobishvili, el elegido para sellar la defensa del CD Tenerife

Álvaro Cervera avisó el jueves que dos de los tres fichajes que tiene previsto realizar el Tenerife en el mercado de enero estaban a punto de quedar cerrados. Eran inminentes, dijo. Y no es que el club haya anunciado alguna de esas contrataciones. Pero se supone que no tardará en hacerlo. Hay un nombre que ha entrado en escena casi más como una realidad que como un rumor. Se trata de Antal Yaakobishvili, un defensa húngaro de 21 años y 1,93 de estatura que pertenece al Girona y que lleva desde el 15 de agosto cedido en el Andorra, un equipo de Segunda en el que no ha tenido los minutos que deseaba.

Precisamente, la falta de protagonismo de Antal en el conjunto del Principado facilitará su llegada al Tenerife. El Girona anticipará la finalización del acuerdo con el Andorra para activar otra operación de préstamo hasta junio, en este caso con el club blanquiazul como receptor. De esta manera, Álvaro Cervera podrá disponer de cuatro especialistas en el puesto de central, los que están siendo titulares, José León y Anthony Landázuri, más Facundo Agüero, que fue contratado en agosto y no fue inscrito para iniciar la temporada por un excedente de fichas de mayores de 23 años, y Yaakobishvili, un jugador con solo cinco actuaciones en el Andorra, tres de Liga –una como titular en la visita al Eibar– y dos de Copa del Rey –ambas formando parte del once inicial, frente al Valle de Egüés y la Cultural Leonesa–. En resumen, poco para un futbolista que buscó con esta cesión justo lo contrario, curtirse con presencia en la competición.

Residente en Barcelona desde 2017

Esa también fue la intención del Girona, al que Antal se unió en 2021 procedente del Atletic San Just –nació en Budapest pero residió en Barcelona desde 2017 por el traslado de su familia a España–. Después de iniciar su etapa en el club de Montilivi madurando en el Juvenil A, dio el salto al filial y también se hizo un hueco en el primer equipo.Míchel Sánchez le dio la oportunidad de debutar con los mayores el 17 de enero de 2024 en una eliminatoria de Copa del Rey con el Rayo como rival. Ese mismo mes debutó en Primera División en un partido contra el Sevilla. Y repitió en esa campaña en el torneo del KO, en una derrota en cuartos de final frente al Mallorca en Palma.

En la temporada 24/25 volvió a enriquecer su trayectoria en el Girona B con apariciones en el equipo de Míchel, una en la Copa del Rey –UDLogroñés– y otra de la Liga de Campeones –Arsenal–.

A esas alturas, el futbolista húngaro ya había consolidado su relación laboral con el club gerundense gracias a la firma de un nuevo contrato, ampliado en febrero de 2024 hasta junio de 2028.

Pero la alta competencia que iba a encontrar en el Girona aconsejó su salida al Andorra, donde coincidió durante unos meses con su hermano Aron, que es guardameta y está cedido por el Barcelona. Con el dorsal 12 en su uniforme, no pudo rebasar los 650 minutos en el equipo tricolor, entre Liga y Copa.

Lo que faltaría

Su más que probable incorporación al Tenerife, avanzada por el periodista Ángel García, servirá para que el director deportivo Manu Guill cubra una parte de los planes programados por el club para la ventana de altas y bajas de enero. No será el único fichaje. Cervera espera dos más, ambos para afilar el frente de ataque del equipo, en principio, un extremo y un delantero. El técnico ha aclarado que no necesita centrocampistas, ni siquiera si se confirma la marcha de Josep Calavera, que maneja ofertas para cambiar de equipo; las más seductoras, de Primera RFEF.

Otro que apunta a mudarse en breve es el lateral izquierdo Ander Zoilo. Como Calavera, ha recibido propuestas de la misma categoría en la que compite el Tenerife. El defensa guipuzcoano no ha terminado de encajar en el modelo de juego que utiliza Álvaro Cervera.