Suso Santana: "Nuestro mensaje es que nunca es suficiente; esto es el Tenerife y la exigencia es altísima"

Centrado en su trabajo como entrenador del Juvenil A del CD Tenerife, Suso Santana dirige esta campaña a un equipo que en Liga marcha segundo a un solo de la UD Las Palmas. Ahora, no obstante, el objetivo es la Copa del Rey. Sus pupilos reciben este sábado (12:00) al Sporting de Gijón en la Ciudad Deportiva en una eliminatoria a partido único. En caso de victoria, los insulares se medirían al vencedor del duelo entre Espanyol y Leganés.

¿Ilusiona la Copa del Rey?

Ilusiona muchísimo. La Copa es un torneo bonito y atractivo en el que te enfrentas a las mejores canteras de España. Queremos saber hasta dónde podemos llegar. Es esa competición en la que todos quieren estar. Las expectativas son buenas por cómo vamos en la Liga.

¿Qué me puede contar el Sporting? En su Liga es tercer y ha recibido muy pocos goles.

Es un rival complicado porque defensivamente trabaja muy bien. Han encajado solo nueve goles, pero nosotros también tenemos muy buenos números y también recibimos muy pocos goles. Ellos administran muy bien los que marcan, son un equipo muy bien trabajado y seguro que será complicado. En casa, y con nuestra gente, intentaremos conseguir esa victoria.

¿Es la Copa un desafío particular para usted o para el club?

El primer año superamos la primera eliminatoria contra el Majadahonda y nos eliminó el Betis en la segunda. El año pasado caímos en casa de forma abultada con un 1-5 contra el Málaga y es verdad que este año tenemos muchas ganas e ilusión de llegar lo más lejos posible.

Usted ha reconocido siempre que su objetivo era acercarse a Las Palmas y este año están a un solo punto...

Siempre hemos dicho lo mismo, que había que acortar esa distancia que empezó siendo de muchos puntos. Y hemos ido cumpliendo. El primer nos acercamos y el pasado todavía más, además de que nos metimos en la Copa de Campeones. Este año seguimos en el camino correcto, pero habrá que ver cómo se desarrolla la segunda vuelta. La idea es no dejarnos muchos puntos y competir de la mejor manera.

Lo que sucede es que apunta a ser un campeonato a muchísimos puntos. Cada fin de semana será casi como una final.

Es que es una Liga muy complicada en la que cualquier rival te puede sacar puntos o se te puede trabar cualquier partido. Las Palmas falla muy poco y nosotros, este año, hemos mejorado en eso. Ahí está la prueba, estamos a un punto en el comienzo de la segunda vuelta.

¿Qué han cambiado entonces? ¿Es cuestión de tener mejores jugadores o se trata de la forma de trabajar?

Es cuestión de todo: club, jugadores, trabajo... Si tienes buenos jugadores y no los trabajas bien, tampoco funciona. Ha sido un conjunto de todo. Las cosas se hacen bien, hay muchos chicos de talento que ponen de su parte y creen en nuestro mensaje. Eso se nota en la cantidad de puntos que estamos consiguiendo. Nuestra filosofía es clara. Nos da igual que se trate de un jugador de primer año, segundo o tercero. Si tiene el nivel, juega con nosotros. De esa manera hemos dado un paso adelante.

¿Qué tal con Carlos Ruiz? Ahora es su jefe...

Pues bien, muy bien. Está siempre muy cerca y yo me siento muy contento por él porque fue mi compañero durante mucho tiempo, que ahora lleve la dirección de la base, me pone muy contento.

Uno llega a la Ciudad Deportiva y piensa que da gusto. Para los chicos debe ser un privilegio estar ahí, pero quizá corren el riesgo de acomodarse. De pensar que con llegar al juvenil ya han tocado techo. ¿Trabaja mucho en tratar de evitar ese pensamiento?

Sí. Ese es nuestro mensaje, que nunca es suficiente. Estamos en el Tenerife y la exigencia es altísima, por eso no se pueden dormir. Son todos chicos de mucho nivel y la realidad es que nadie sabe cuándo le va a llegar la oportunidad. El año pasado fue Aarón Martín. Nadie pensaba que iba a dar ese salto y mira, con trabajo y una buena cabeza, haciendo lo que se le pedía, tuvo la fortuna de debutar con el primer equipo, hacerlo bien y quedarse.

Suso celebra, junto a Carlos Ruiz, su último gol con el CD Tenerife. / El Día

El de Aarón es un ejemplo muy reciente, seguro que así es más fácil convencer a los chicos.

Es que al final se trata de estar preparado. Ahora mismo más, porque se está contando con la cantera. Lo vemos con César, con David o Gabri. También con Fran Sabina. Para los chicos es una buena muestra de que se puede dar ese salto.

En una de nuestras últimas charlas explicó usted que estaba trabajando en mejorar su comportamiento en el banquillo para que lo expulsasen menos. Creo que este año no le han echado.

Ni el año pasado. Lo estamos consiguiendo [se ríe]. Yo soy muy pasional, es mi forma de ser. No es algo que me preocupe demasiado, pero quería mejorar y lo he hecho.

Lo bueno no siempre es noticia, pero con usted quizá un poco menos. ¿Siente que no se le valora lo suficiente?

Me pasaba siendo futbolista y me pasa también ahora, pero te aseguro que sigo trabajando igual. Ahora que gustan tanto los números, ahí están los nuestros. El año pasado nos metimos en Copa de Campeones porque hicimos puntos de equipo campeón, era la octava vez que el club lo conseguía. Algo estaremos haciendo bien cuando, por ejemplo, se mandó a un jugador al primer equipo que acabó valiendo una buena venta. Esta temporada solo hemos perdido un partido y empatado dos. Mi cuerpo técnico y mis jugadores, sobre todo los jugadores, están haciendo un trabajo espectacular. Mientras se les valore ellos, me da igual que no se me valore a mí. Sé cómo funciona esto y lo que me importa es que el club y los chicos sí creen en mi trabajo.

Hablando de jugadores, el miércoles el Tenerife C le ganó al Santa Brígida con gol de un juvenil.

Sí. El C tiene cuatro juveniles. Uno de ellos es Dailo, que marcó en el partido contra el Santa Brígida. Hay algunos más, como Manu Montero. Lo del C está siendo impresionante. Ahí está, colíder junto al Paso. El B también está bien. Es la muestra de que la cantera ha dado un paso adelante.

Le pregunto ahora por el primer equipo. El escenario de Primera Federación no es el deseado, pero nadie puede decir que no esté disfrutando con este Tenerife.

Sí. Es que siempre lo he dicho, con este entrenador y esta plantilla tienes todas las herramientas para que las cosas salgan bien. La primera vuelta ha sido de récord y esperemos que la segunda sea igual y acabe con un regreso al fútbol profesional.

¿El camino hacia el primer equipo es más corto con Cervera?

Está clarísimo. Es un entrenador que no regala nada, pero lo que te ganes no te lo va a quitar. Es muy honesto y así lo ha demostrado siempre. César rinde y juega, David rinde y juega, Alassan, más de lo mismo... No le tiembla el pulso a la hora de poner a la gente de la casa.

A César se le compara mucho con usted por la forma de correr. ¿Lo sabe?

Bueno, por la forma de correr sí, pero defiende más que yo [suelta una carcajada].

Pero usted atacaba mejor, claro.

También, eso es verdad. Lo de que nos parecemos me lo han dicho unas cuantas personas. Está bien que la gente me recuerde.

César Álvarez, el jugador al que muchos comparan con Suso Santana. / C.D.T.

Hemos hablado de Cervera. Ahora hay quien piensa que es un entrenador y una persona distinta al de su primera etapa en la Isla. ¿Está de acuerdo?

El que yo conocí es el mismo. En el trato es idéntico, pero había que conocerlo. En el juego sí ha cambiado. Yo se lo digo a él, que ahora le gusta que su equipo presione más arriba y ataque más. Se lo he dicho un montón de veces [sonríe]. Pero míster, si antes defendíamos más que ahora.

¿Trata de aprender de él?

Está claro. Tengo la suerte de poder seguir al equipo en el día a día y ver sus entrenamientos. Intento aprender cosas de él, también en nuestras conversaciones.

¿Firma un ascenso del Tenerife y la Liga para el Juvenil A?

¡Uf! Por supuesto. Lo del primer equipo pinta muy bien y nosotros estamos bien, pero lo importante empieza este fin de semana. Ojalá venga mucha gente, porque los chicos se lo merecen, y podamos sacar el partido adelante.