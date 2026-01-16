El partido del CD Tenerife contra el Zamora CF se podrá ver gratis en Canarias: fecha, horario y dónde ver por TV y el móvil el partido de Primera Federación

El CD Tenerife inicia la segunda vuelta de la competición como líder del grupo 1 de la Primera Federación con la mayor ventaja sobre el segundo clasificado registrada en lo que va de temporada. El conjunto chicharrero afronta ahora un duelo clave ante el Zamora CF, en el que buscará sumar tres puntos fundamentales para mantener e incluso ampliar la distancia con sus principales rivales en la lucha por el ascenso.

El CD Tenerife es el campeón de invierno

El conjunto dirigido por Álvaro Cervera se proclamó campeón de invierno gracias a la solidez y regularidad mostradas a lo largo de los 19 partidos disputados hasta la fecha. Pese a un ligero bache de resultados en el mes de octubre, que estuvo cerca de costarle el liderato, los blanquiazules han sabido reaccionar con autoridad, confirmando por qué son considerados los grandes favoritos al ascenso a Segunda División.

Con un balance de 14 victorias, 2 empates y 3 derrotas, el CD Tenerife afronta esta nueva fase de la competición con una ventaja de ocho puntos sobre el segundo clasificado, el Celta Fortuna, y de once sobre el tercero, el Pontevedra.

En su último compromiso liguero, los chicharreros se impusieron por la mínima al CF Talavera, cerrando la primera vuelta de la mejor manera posible. El tanto en el último minuto de César Álvarez dejó los tres puntos en el Heliodoro Rodríguez López en una noche de muchos nervios.

Un Zamora en racha busca la sorpresa

El Zamora CF recibe en su estadio al mejor equipo visitante de la primera vuelta, un CD Tenerife que solo ha cedido una derrota lejos de casa. El conjunto zamorano llega a este inicio de la segunda vuelta en dinámica positiva, con cuatro victorias en sus últimos siete encuentros, y con el objetivo claro de hacer valer el factor campo para sumar tres puntos clave.

En el partido de ida, los blanquiazules se impusieron por 3-1, con goles de Enric Gallego, Nacho Gil y Jesús de Miguel, un precedente que añade aún más atractivo a este nuevo enfrentamiento.

¿A qué hora juega el CD Tenerife esta jornada?

El Zamora - CD Tenerife se celebrará el sábado 17 de enero a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular). El duelo corresponde a la jornada 20 del grupo 1 de Primera Federación Versus E-Learning y se disputará en el estadio Ruta de la Plata de Zamora (Castilla y León).

Así puedes ver gratis el Zamora CF - CD Tenerife

El encuentro entre viriatos y chicharreros puede verse de manera gratuita en las islas a través de la Televisión Canaria, tanto por TDT como por su página web, en rtvc.es.

Además, el partido será retransmitido por el Canal Lineal de la competición, disponible en las operadoras: DIGI, Orange TV, Zapi, +Media, Euskaltel, Telecable, LaLiga+ y FootballClub. Además, Movistar Plus+ ofrecerá el partido como parte de su suscripción mensual de 9,99 euros.

Recuerda que en ElDia.es puedes estar al tanto de todas las noticias del CD Tenerife y, por supuesto, de este encuentro.