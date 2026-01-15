El Tenerife C gana y se sitúa colíder junto al Paso

El CD Tenerife C completó una primera vuelta sobresaliente –colíder junto al Atlético Paso en su estreno en Tercera– con una victoria de mérito sobre un Villa de Santa Brígida que manejó mejor el partido en la primera parte, pero acabó haciendo honor a su incapacidad como visitante, solo un empate en ocho salidas hasta ahora.

El equipo dirigido por Rayco García fue de menos a más. Aguantó como pudo hasta la pausa y esperó al último sexto para abrir el marcador, meter más distancia con el 2-0 y resguardarse en la prolongación tras el tanto de Zion Marrero.

El Villa se hizo con el medio juego en un primer acto que dominó más y mejor, obligando al filial blanquiazul a esperar una vuelta afortunada. Antes del cuarto de hora de juego, sendas ocasiones de Kai y Pablo obligaron a emplearse a Omar, hoy relevo de Iván Alonso. Muy seguro en la zaga el cuadro de Darío Ortega, al Tenerife se le hizo un mundo caer en el área rival y solo un lance aislado andando el minuto 25 permitió un disparo de Dailo Súarez que atrapó en dos tiempos Ravelo.

De vuelta de la pausa, el filial tinerfeñista se sacudió el dominio del Villa creando peligro a balón parado, aunque fueron los grancanarios los que avisaron con un remate de Kai (50’) que rozó el palo derecho de Omar. Cumplida la hora de juego, el Tenerife C ya andaba acosando con más claridad la portería de Ravelo, aunque el 1-0 solo cayó tras un saque de esquina mal despejado, que Raúl recogió en el área para ceder a Dailo, abriendo la lata el juvenil con un remate ajustado.

Más cómodos en ventaja, los locales fueron pacientes hasta encontrar en una vuelta la puntilla, con una triangulación culminada por Berti casi con el tiempo cumplido. La respuesta del Villa con el acierto de Zion llegó sin margen para más entre las prisas por al menos un empate que no llegó.