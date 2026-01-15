Ibiza y Nástic pujan con fuerza por Zoilo

Se agiliza la operación salida en el CD Tenerife. Tras el principio de acuerdo alcanzado con el Hércules para la desvinculación a préstamo de Josep Calavera, pendiente de que el representativo materialice su primera incorporación invernal, también Ander Zoilo tiene todas las papeletas para abandonar el proyecto. Será mediante la misma fórmula, con un préstamo a un equipo de Primera RFEF que asumiría su ficha hasta el mes de junio.

Por el guipuzcoano son tres los equipos de la competición de bronce que ya han movido ficha. Sin embargo, uno de ellos parece tirar la toalla por la convicción de que Zoilo finalmente recalará en el Grupo 2. Así, en el Unionistas de Salamanca le dan por definitivamente perdido, si bien llegaron a solicitar su cesión al director deportivo del club, Manu Guill. Lo mismo han hecho conjuntos punteros como la UD Ibiza y el Nástic de Tarragona, que buscan afianzar el costado zurdo de su retaguardia.

Las fuentes consultadas por EL DÍA aseguran que será Zoilo quien tenga la última palabra. Desde su agencia de representación admiten el interés de varios equipos de la categoría, después de haber sido muy protagonista con el Tenerife en el segmento inaugural de la competición. Luego, su cuota de minutos se fue difuminando a partir de la apuesta por César Álvarez, que está ocupando la banda derecha y, a su vez, ha desplazado a David a la izquierda. De este modo, el margen para lucir se reduce a la mínima expresión para Zoilo, más todavía por la recuperación de Marc Mateu, inicialmente llamado a ser el futbolista titular en su demarcación.

Por si hubiese alguna duda respecto al futuro del profesional vasco, se ocupó de disiparla el propio entrenador en su última rueda de prensa. «Él empezó jugando cuando la lesión de Marc, tiene muy buena zurda y pegada, pero yo necesito defensas que llegan y no llegadores que defienden de vez en cuando. Veo al equipo más sólido defensivamente con David Rodríguez. Zoilo sabe lo que quiero yo de los laterales. Los laterales llevan el dos y el tres, y son defensas. Lo principal es que no nos creen peligro», advirtió el míster. La salida de Zoilo, con contrato hasta 2027, parece cuestión de días. El mercado permanecerá abierto hasta el próximo 2 de febrero.

Dani Fernández, baja

La rueda de prensa que ofrecerá esta mañana el técnico blanquiazul permitirá clarificar cuál es el estado físico del canterano Dani Fernández, a quien ayer no se vio al ritmo de sus compañeros en el entrenamiento matinal que el grupo completó en Geneto.

Quien sí podría viajar a Zamora, y así estrenarse con la blanquiazul, es el argentino Facundo Agüero. El club ya tiene listos los trámites para su inscripción en el campeonato liguero. Aún así, ayer no aparecía aún en los registros federativos. Ocupará el dorsal de Álvaro González, desvinculado del representativo en diciembre. n