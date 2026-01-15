Dos fichajes inminentes y un tercero en la recta final

Los planes marcados por la dirección deportiva del CD Tenerife con vistas a un mercado de invierno que ya ha consumido la mitad de su tiempo, avanzan sin modificaciones. Con dos semanas por delante para terminar de cerrar operaciones de altas y bajas, el club tiene previsto reforzar la plantilla con tres futbolistas –la idea es que sea un central y dos atacantes– y dar salida a algunos de los jugadores que están participando menos.

El que será entrenador de estos blanquiazules en potencia reveló algunos indicios relacionados con la actuación del club en la ventana de enero. "Creo que es inminente", dijo Álvaro Cervera sobre los que están por llegar. "Hay dos que ya están y uno que se puede alargar un poco más por la salida de su equipo y el contrato que tiene", añadió dando por hecho que en pocos días crecerán sus alternativas para diseñar las alineaciones.

Para definir un poco más los perfiles, sin regalar pistas concluyentes, apuntó que son tres jugadores con experiencia "bastante reciente" en categorías superiores, en ningún caso fuera de España. "Son jóvenes y creemos que reforzarán bastante el equipo; no vendrán para ser titulares ni suplentes, sino para que el puesto sea mejor de lo que es ahora", explicó.

"El tema del mercado está como se planificó al principio", resumió. "De los tres jugadores que queremos traer, ninguno ha dicho que no ni se ha roto ninguna operación; están ahí y creemos que se pueden hacer", confirmó Álvaro.

No faltan mediocentros

Ninguno tiene la especialidad de centrocampista, principalmente porque se trata de un puesto que ya está cubierto con Aitor Sanz, Juanjo Sánchez, Fabricio de Souza, Javi Pérez, que está lesionado, y con Alberto Ulloa. Se trata de una lista en la que no figura Josep Calavera, aunque su salida no se haya confirmado todavía. Pero se supone que acabará cambiando de equipo para tener mayores garantías de sumar más minutos en la segunda vuelta del calendario. "Si pensara que por la salida de Cala vamos a tener que fichar, sería el primero en decir que no se va", advirtió Cervera asumiendo que el mediocentro catalán vestirá otro uniforme en breve. El técnico supone que será una baja temporal, no definitiva. "Creo que será una cesión, porque él está contento y quiere jugar aquí, pero ha visto que le está costando y que tiene mucha competencia", matizó el técnico antes de confirmar que el club no tiene el objetivo de aumentar el número de centrocampistas. "El equipo está jugando con dos y no necesitamos a nadie más. Entre los puestos que queremos reforzar no está el de mediocentro", afirmó.

Agüero ya está disponible

Sin ser un fichaje de invierno, porque realmente fue contratado en verano, Facundo Agüero estará, al fin, en igualdad de condiciones respecto a sus compañeros para entrar en su primera convocatoria con el Tenerife –en agosto no fue inscrito por un excedente de fichas de mayores de 23 años–. Cervera aseguró que el defensa será dado de alta en la Federación Española con margen para que pueda debutar en la visita al Zamora. Otra cosa es que forme parte de la lista. "No he dicho que vaya a viajar, sino que ya estará disponible", aclaró el entrenador dando a entender que el argentino tendrá que seguir esperando. "Hasta ahora hemos estado sin él", recordó Álvaro, que podrá repetir con Anthony Landázuri y José León para cerrar la defensa con dos centrales. La oportunidad para Agüero en la primera jornada de la segunda vuelta dependerá de las preferencias del técnico en función del rival y los descartes que decida.