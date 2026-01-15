A Álvaro Cervera le salen las cuentas con 30 puntos más

¿Cuántos puntos necesitará sumar el Tenerife en la segunda vuelta del calendario para subir de categoría como campeón de grupo? Parte con 44 y con ocho de margen respecto a su más cercano perseguidor, el Celta Fortuna. Sin poner límites ni establecer una cifra exacta que conduzca al éxito, Álvaro Cervera compartió su previsión de que un mínimo de 30 deberían ser suficientes para cruzar la meta. "Lo digo por decir, pero más o menos irá por ahí porque así obligaremos a los demás a hacer mucho", argumentó el entrenador.

Los antecedentes de una categoría que echó a rodar en la temporada 21/22 muestran que es posible lograr el ascenso por la vía directa con 65 puntos –lo consiguió la campaña pasada la Cultural Leonesa–, pero también que lo normal es tener el listón más alto. En el curso 21/22, los campeones fueron el Racing y el Andorra, con 82 y 71. En el 22/23, el Amorebieta y el Racing de Ferrol, con 69 y 75. En el 23/24, el premio principal fue para el Deportivo y el Castellón, con 78 y 82. Y en el 24/25, para el Ceuta y la Cultural Leonesa, con 67 y 65. Pero no es tanto lo que suman los líderes, sino la cantidad a la que llegan los segundos. El que más, el Córdoba del ejercicio 23/24, y el que menos, el Murcia del 24/25. El conjunto verdiblanco fue el mejor de los clasificados para jugar la promoción con 77 puntos y el grana siguió el mismo camino con 64.

Simplificando queda una media de puntuación de 73,6 para ser campeón y de 70 para ser segundo.

Diez en el Heliodoro

O lo que es lo mismo, tiene sentido que a Cervera le salgan las cuentas con diez victorias más –le valdría con sacar adelante todos los encuentros que quedan en el Heliodoro Rodríguez López–, o con el equivalente en triunfos y empates. Se trata de un reto aparentemente asequible para un Tenerife que ganó 14 partidos y que solo perdió tres veces en las 19 jornadas de la primera vuelta; y que se quedó con el 77 por ciento de los puntos por los que compitió. Es probable que con el 53 por ciento de los que ahora tiene por delante hasta la trigésima octava jornada del curso se asegure una plaza para competir en Segunda División.

Cervera aclaró que no se conformará con redondear la cifra de 30 puntos que pueda añadir a los 44 que ya tiene el Tenerife. "Vamos a intentar sumar 40", dijo a modo de aproximación y con la idea de no bajar demasiado el ritmo de producción. Y su razonamiento no tiene tanto que ver con la distancia que recorran los blanquiazules, sino con lo mucho que se verán exigidos los aspirantes a quitarle el puesto que ocupan, que tampoco son tantos. "Tenemos ocho puntos de ventaja con el segundo y no es que vayamos a jugar con eso, sino que será una obligación para el resto", afirmó antes de poner el ejemplo del Celta Fortuna, que tendría que amasar una "cifra importante" en la segunda vuelta para poder rebasar a un Tenerife que, teóricamente, solo conquiste 30 de los 57 puntos que faltan. "Hemos logrado una ventaja que es buena y lo que tenemos que hacer es mantenerla y, si podemos, aumentarla", planteó el técnico.

Álvaro insistió en que, "con 44 puntos y ocho de ventaja con el segundo, todo lo que sea estar sobre los 30 obligará a los demás a hacer una segunda vuelta muy buena". Sin dar nada por sentado, indicó que "más o menos irá todo por ahí", aunque "con menos también podría ser suficiente" para ascender sin pasar por las eliminatorias.

La visión pesimista

En cualquier caso, aseguró que el Tenerife no juega los partidos "pensando en los puntos" que le hacen falta, sino en los que tiene en juego en cada partido. "Pero mirándolo fríamente, si haces esos números obligas justo al que viene por detrás a hacer 39 puntos, que son los que tiene ahora –el Celta Fortuna–, y eso es hacer una vuelta muy buena", continuó Cervera describiendo la "parte optimista" del análisis. "La pesimista es que todo se va a apretar mucho, que los equipos que ahora están en la parte baja de la clasificación van a vender más caras las derrotas, y que los que pueden meterse en el playoff harán lo mismo", matizó.

El tiempo dirá, pero Cervera reconoció que será poco probable que el Tenerife calque la puntuación de la primera vuelta. "Llevamos 44 puntos y no creo que vayamos a llegar a 88; me extrañaría mucho", admitió con la esperanza de que su equipo llegue "fresco" al final del curso para "tener la posibilidad de conseguir el objetivo".

La clara condición de favorito que se ha ganado el Tenerife no esconde ningún riesgo de relajación, a su juicio. A Álvaro le basta con ver al equipo entrenar. De todos modos, esta semana se encargó de reforzar su mensaje. "Desde el primer día venimos diciendo que tenemos una buena ventaja y que hay que aprovecharla para ser mejores y no para relajarnos, pero sé que la clasificación se apretará porque llevo tiempo en esto y los equipos de abajo no compiten igual cuando realmente se están jugando la permanencia", avisó.

Correcto y regular

"No nos vamos a relajar, pero sí podemos ponernos nerviosos si luego viene una mala racha y se nos acercan", añadió recuperando la versión menos optimista, o la más realista, según se mire. De todos modos, Álvaro apeló a la corrección y la regularidad que ha mostrado el Tenerife para comandar la tabla con solvencia a partir de la segunda jornada liguera. "Hemos sido un equipo muy correcto y muy regular, y vamos a intentar seguir así en la segunda vuelta, porque de esta manera nos va a dar –para ascender–, aunque los demás den un nivel alto porque el nuestro ha sido mayor", finalizó el entrenador del Tenerife.