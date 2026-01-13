Óscar Cano se reencuentra con su pasado: "Fue un inmenso honor dirigir al CD Tenerife"

Con la caída de Óscar Cano Moreno empezó la demolición del antiguo régimen en el CD Tenerife. Fue la errática elección del profesional andaluz la que condujo al precipicio al entonces aún máximo accionista de la sociedad anónima, José Miguel Garrido, que pagó caro el atrevimiento de escoger a dedo «a un amigo»para el cargo de entrenador. Ya con su credibilidad bajo mínimos, el inversor madrileño abogó por una destitución exprés de Cano, al cabo de la quinta jornada de liga; y a continuación trajo a Pepe Mel, que tampoco funcionó. Lo que vino a renglón seguido es de sobra conocido:la expulsión en la Junta General de aquel diciembre de sus dos lugartenientes (Santiago Pozas y Juan Guerrero), lo cual trajo consigo un cambio a los mandos de la institución.

Solo unos meses después, el destino enfrenta nuevamente al Tenerife con Cano, ahora en la dirección del Zamora tras una breve aventura en el fútbol chino. La metodología del exblanquiazul sí está funcionando en el Ruta de la Plata. Así, al casillero del cuadro peninsular ha llevado 17 de los 21 puntos que se han disputado desde que reemplazó en el banquillo a Juan Sabas.

No concederá entrevistas

Cano, que ha declinado atender de forma individual a los medios de comunicación de Tenerife por «el elevado número» de peticiones recibidas, sí se refirió al duelo contra el representativo en sala de prensa. En apenas minuto y medio, se refirió cuatro veces al proyecto blanquiazul como «el de un gigante»; y remarcó con datos y detalles que conoce con profusión a la plantilla que ahora dirige Álvaro Cervera.

«El Tenerife es el gigante. Y yo he tenido la inmensa fortuna de disfrutar de lo que significa el Tenerife en Tenerife. Es un club que no tiene por qué estar en esta cataegoría, ya que el descanso fue circunstancial y puntual. Este año, van a salir de la Primera RFEF, no me cabe duda», indicó Cano, que viene de empatar contra Unionistas en el último partido de liga para los zamoranos, ahora aspirantes a incrustar su nombre en la zona noble.

Del Tenerife, Cano dijo también que «tiene la mejor plantilla de los 40 equipos de la categoría con muchísima diferencia», anotó en alusión no solo al grupo en que milita su club, sino también al otro. «Ahora encima se quieren reforzar», ironizó.

«Tú ves todos los puestos. Pro ejemplo el mediocampo, y ahí está Josep Calavera, que incluso podría jugar en Segunda División y tiene dificultades para tener minutos en el Tenerife, donde no está gozando del protagonismo que querría. Los centrales son propios de categoría profesional;los laterales también, van a ser de Segunda a muy corto plazo. Qué decir de los atacantes, con mucho gol;o de los extremos o mediapuntas, que aportan peligrosidad y te valen para jugar de un modo o de otro. Estamos hablando del mejor equipo de la competición», remarcó.

«Ante todo esto que estoy hablando, no creo que tenga que hacer mucho esta semana para motivar a mis jugadores. Es una gran motivación y una oportunidad la que nos brinda este partido, donde podemos ganar al verdadero gigante de la competición», cerró Cano.