Jony Vega: «Diría que Gabri de Vuyst tiene el perfil del canterano ejemplar»

Ha pasado ya un tiempo suficiente como para mirar con perspectiva cómo se produjo su sorprendente salida del CD Tenerife y su posterior fichaje por el Paso. ¿Cree que fue la decisión más acertada?

Sí, yo creo que era momento de finalizar una etapa y abrir otra. Estoy muy contento de los dos años vividos en el Tenerife, pero sinceramente creí que había llegado la hora de partir y emprender otro rumbo.

¿Cómo le recibió el Atlético Paso, ahora campeón de invierno y gran candidato al ascenso en el grupo canario de Tercera RFEF?

La verdad que muy bien, desde el primer momento la acogida fue inmejorable por todas las personas uqe rodean al club, la afición... Es muy gente muy cercana, muy cariñosa. Yestamos muy contentos por los resultados. Estamos en una posición de absoluto privilegio, acabamos como campeones de invierno la primera vuelta y el objetivo en mente es finalizar la liga en la misma posición para así lograr el ascenso.

¿Cómo ve al CD Tenerife en la distancia?

Muy bien. Veo que el equipo está sólido y es solvente ante todos los rivales de su mismo grupo. Han hecho una primera vuelta espectacular, creo que inmejorable, y obviamente estoy contento por las personas que están, por la afición y por aquellos compañeros que se quedaron para devolver al CD Tenerife al fútbol profesional. Ese es su lugar, no puede ser otro.

¿Y a la cantera blanquiazul?¿Le sigue los pasos una vez que ya ha salido del club?

Sí. En general todas las categorías están compitiendo a gran nivel. Creo que en cantera se ha dado un gran paso adelante y van en buen camino. Pienso que el proyecto ha quedado en buenas manos con la llegada de Carlos Ruiz, con todo su equipo. Estoy convencido de que la cantera blanquiazul seguirá dando muchas alegrías a la gran afición blanquiazul.

Afortunadamente, están siendo muchos los canteranos protagonistas en la exitosa primera vuelta del club: David, Alassan, César... incluso ya se ha afianzado definitivamente la idea de que el segundo portero (Gabri de Vuyst) ha de ser de la tierra.

Al final, la promoción de elementos de la cantera ha de ser fundamental, más allá del entrenador que esté. Es algo que debe inculcársele al míster que venga en cada momento y en cada etapa. Los jugadores que han sudado la camiseta desde edades tempranas son aquellos que luego lo dejan todo cuando llegan a la élite. ¿Por qué? Porque tienen sentimiento tinerfeñista, porque han sentido la Ciudad Deportiva, porque saben que están en un club con cultura de catera. Es un mensaje que el Tenerife parece haberlo entendido bien. Desde hace años se están dando casos como los que mencionas, o también los de Aarón Martín o Loïc Williams, ambos traspasados por buenas cantidades. Son valores que en un momento dado suben al fútbol profesional y sorprenden; jugadores con los que los rivales no cuentan, y que irrumpen con fuerza. Esos son los mejores fichajes. En el caso de Gabri de Vuyst, me alegro mucho por él. Estaba lesionado y lo renovamos durante nuestra etapa;luego en el C ya estaba sobresaliendo, tuvo un cambio importante a nivel condicional, físico, y es un ejemplo para los demás.

¿A qué se refiere?

Como persona es un diez. Me alegraré de todo lo bueno que le pase. El perfil de Gabri encarna el de canterano ejemplar; y no otros más tóxicos, más excéntricos o protagonistas por episodios llenos de polémica. Estoy convencido de que, desde ese perfil de trabajo, humildad y ambición, Gabri va a seguir creciendo.

Le pregunto por otros nombres propios. Uno de los grandes logros que se le valoran de su etapa en el club fue que retuviera a Dani Fernández frente a las opciones de salida que se le presentaron en su momento. Recientemente ha dicho Felipe Miñambres que él lo vendería por un millón con los ojos cerrados, ¿comparte esta visión?

Al final, todos los clubes, casi sin excepción, son clubes vendedores. Excepto uno o dos clubes elegidos en todo el mundo, el resto están abocados a hacer traspasos. Así que, si viniese una oferta importante, obviamente habría que escucharla si es buena para la economía del club. Evidentemente el trabajo de la cantera muchas veces cobra significado no solo mediante la promoción al primer equipo, sino ofreciendo réditos económicos a través de un traspaso, como ya ocurrió con Aarón Martín. Para mí era una obsesión renovar a Dani Fernández, un talento fuera de toda duda. Poco a poco, se ha sido ganando galones y el derecho de ser miembro de la primera plantilla a todos los efectos.

También en su día renovaron a Manu Montero, ¿qué cree que debe afinar y ajustar para no estancartse?

Solo debe tener paciencia y seguir trabajando. Siendo juvenil de segundo año ya forma parte del Tenerife C y está jugando en Tercera. Seguro que no dentro de mucho tiempo le vemos en el filial y, por qué no, también en el Heliodoro con la elástica del primer equipo. Es un chico con una facilidad espectacular para encontrarse con el gol. No deja de ser otro de los grandes activos del Tenerife que viene. Hay que tratarlo como tal.

Hace unos meses le pedía que apostase en voz alta por un valor de futuro de los que dejó en el Tenerife. ¿Me daría ahora la misma respuesta que entonces?

Dentro del club existen muchos jugadores con los que me veía reflejado o que exponían la idea de fútbol que tengo yo en mi cabeza. Pero siempre diré que yo disfruté mucho con Josito, del Juvenil A, y mantengo, como entonces, que tiene todas las condiciones para llegar al fútbol profesional. Es una delicia. Estoy seguro de que lo acabarán promocionando porque lo tiene todo:calidad, sacrificio y condiciones, además de un entorno inmejorable para crecer.

Jony Vega, junto a Manu Guill y Hugo Rico. / El Día / El Día

Siendo como es un hombre de cantera, ¿con qué modelo o escuela se siente más identificado en el contexto nacional o internacional?

Para mí, el Betis es un referente. He tenido la ocasión de poder visitarlos y conocerlos por dentro. Las atenciones conmigo fueron inmejorables y quedé sorprendido porque el trabajo que están haciendo; es espectacular. Han llegado a un nivel de perfección que he visto en muy pocos sitios. Prueba de ello son los resultados que están obteniendo, que se están traduciendo en ventas, promociones de canteranos a primer equipo y campeonatos en casi todas las categorías. Pocos clubes, incluso a nivel mundial, pueden presumir de un trabajo como el de la base del Betis.

Aprovecho también para preguntarle por otro nombre propio. Usted fue pieza clave para que Alberto Moleiro acabase en Las Palmas. ¿Cree que acabará yendo convocado para el próximo Mundial?

Alberto está imponente, está haciendo una campaña espectacular. Crece a cada partido que juega, cada vez más adaptado a las exigencias del alto rendimiento. Ahora mismo, está entre los mejores jugadores de Primera División. Si sigue a este número, al final su temporada va a ser un escándalo. Él y su entorno han sido resilientes, pacientes, y ahora mismo es una golosina de jugador para la selección. ¿Al Mundial? Deseo y espero que pueda ir más de un futbolista canario.

Y hablemos de futuro. Ha trabajado para los dos representativos canarios y ahora lo hace para un club emergente y que aspira a granes cotas como el Atlético Paso. ¿Cerró para siempre las puertas de Tenerife y Las Palmas?¿O las dejó entreabiertas para volver algún día?

A corto plazo lo considero inviable. Estoy muy orgulloso de haber pasado por UDLas Palmas y CDTenerife, pero ahora mismo me encantaría conseguir objetivos depotivos de la mano del Atlético Paso, de esta isla maravillosa (La Palma)y de su gente y afición, que me tienen muy atrapado.