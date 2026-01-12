Al Tenerife B se le escapan dos puntos en Fuenlabrada

El Tenerife B arrancó un empate amargo del estadio Fernando Torres después de conseguir adelantarse mediada la segunda mitad y encajar de penalti en la recta final, ya con el Fuenlabrada en inferioridad. El primer punto del año del filial blanquiazul lo deja –a falta de resolver el partido pendiente ante el Rayo Vallecano B el 28 de enero– en la décima plaza, más cerca del playout que de la promoción de ascenso a Primera Federación.

Leandro Cabrera sentó a los habituales Omar y Jauro Costa para dar peso a sus medios centro con un trivote que llevó a Joel Péréz por delante de Yerover y Dylan, quedando las bandas para Marcos Marrero e Ybarra. En la punta repitió, como ya es habitual, Viti y en la puerta se estrenó el palmero Álex Padilla en la primera de las cuatro citas de sanción a Aragoneses.

El frío no evitó un comienzo eléctrico de dos equipos necesitados de puntos para evitarse problemas clasificatorios. De más a menos el primer acto conforme avanzaba, fueron los kirikos quienes estuvieron más cerca de adelantarse, cuando en el 30 desbarató Álex Padilla un disparo de Sarmiento. Las ocasiones posteriores de Yerover y Joel no alteraron el marcador del Fernando Torres.

La segunda parte fue un carrusel de sensaciones del que nadie salió ganador. Una mano a tiempo del guardameta Álvaro Cortés evitó el 0-1 recién reanudado el partido (47’) y antes del cuarto de hora, el larguero impidió que los locales tomaran ventaja, repeliendo un cabezazo de Isma Fernández aprovechando un servicio lateral del veterano Carlos Bravo.

A lo suyo, los blanquiazules sacaron premio a su despliegue con el gol de Joel Pérez –el primero del curso para el centrocampista canterano– que trajo los nervios al cuadro de Rober Ortiz, que en el minuto 70 ya había perdido, por una expulsión, al recién ingresado Santisteban. Con todo, el Fuenla le puso un extra de empuje que compensó su inferioridad y se encontró con el premio del penalti transformado por David Nates en el minuto 82, ya con poco margen para que el filial reaccionara. En ese tramo final, las fuerzas se igualaron sin que se alterara un resultado que dejó peor sabor a los blanquiazules que a los locales.