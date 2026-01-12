Principio de acuerdo para la salida de Josep Calavera

El Hércules ata a Josep Calavera. El cuadro alicantino ha tomado la delantera por el centrocampista tarraconense, pese al interés de otros clubes de la competición de bronce (sobre todo el Nástic, representativo de su provincia natal) y además, ha mostrado al CD Tenerife su total predisposición a respetar los tiempos del conjunto insular. Hay acuerdo en lo esencial para que la operación se pueda materializar en cuanto el representativo consiga hacerse con su primer fichaje invernal.

Las reglas de la Primera RFEF, que establecen un tope de fichas de jugadores mayores de 23 años, hacen conveniente que la salida de Calavera se demore hasta que la dirección deportiva consiga fimar a un futbolista para cubrir su vacante. De lo contrario, se quedaría con un efectivo menos hasta que se produzca una incorporación, lo cual no tardará demasiado. De hecho, el club avanza en varias vías. Primero, para cerrar a un central más, demarcación que el cuadro técnico considera prioritaria; y después, para hacerse con un extremo y tal vez con un delantero que incremente la competencia arriba, donde figuran como arietes natos solo Jesús de Miguel y Enric Gallego.

En cuanto a Calavera, no ha tenido el protagonismo deseado desde que arribó en el proyecto insular. Sus dígitos distan mucho de ser los deseados. Además, ya venía de un curso complicado en Castellón y su gran propósito era incrementar su cuota de participación, lo cual no ha ocurrido en una categoría inferior. Su última titularidad data del duelo copero frente al Granada en el Heliodoro. Desde entonces, tan solo ha jugado a cuentagotas: 21 minutos contra el Lugo, 18 frente al Avilés Industrial y siete en el feudo de Osasuna Promesas. Curiosamente, en todas estas ocasiones fuera del Rodríguez López, césped que no ha pisado en liga desde el 4 de octubre del año pasado.

Como ocurrirá también en situaciones complejas como la de Ander Zoilo, opacado por otros laterales y sin confianza por parte de Cervera, el Tenerife optará por desvinculaciones a préstamo en las que el equipo de destino asuma la ficha de los futbolistas. De este modo, tendrá margen para hacer incorporaciones y fomentar una sana competencia en determinadas demarcaciones donde los roles parecen demasiado definidos. Es ahí donde Cervera ha pedido un esfuerzo y el club está dispuesto a asumirlo.

El mercado de fichajes quedó abierto en el fútbol español el pasado 2 de enero y permanecerá abierto hasta el mismo día de febrero Hasta la fecha, el club ya ha tomado algunas determinaciones firmes, como la permanencia en el proyecto de Noel López, pese a su exiguo protagonismo hasta el momento (279’). También se quedará Cris Montes, dispuesto a trabajar para revertir su posición y su rol en el plantel blanquiazul, donde se ha quedado a cero en numerosas oportunidades y sigue anclado en unas cifras muy pobres (207’). Distinto es el caso de Jeremy Jorge, tal y como publicó ayer este periódico. Son muy diversos los factores que apuntan a una salida. Además, el grancanario tiene donde elegir, con seis pretendientes –entre ellos la Ponferradina, del mismo grupo que el Tenerife–dispuestos a acogerlo a préstamo durante la segunda mitad de la temporada.

Lo que ha dicho el técnico del Hércules

En Alicante, el técnico Beto Company reconocía el viernes que el fichaje de Calavera es prioritario y se mostraba «tranquilísimo» por las negociaciones en marcha. «A todos nos gustaría que antes de Reyes ya estuvieran hechos los fichajes, pero eso no pasa aquí, ni en ningún sitio. Estoy tranquilísimo porque la propiedad, la dirección deportiva y yo vamos en la misma dirección. Queremos pocos jugadores, pero que nos aumenten realmente el nivel. Estamos en eso, las opciones que estamos trabajando responden a ese perfil y desde la dirección deportiva se hace todo lo que se puede hacer, ahora sólo queda esperar», apuntó el entrenador del Hércules. Clara señal de que la operación es solo una cuestión de tiempo. Si el Tenerife ficha, Cala saldrá cedido.