La destitución de Xabi Alonso afecta de lleno al CD Tenerife: Álvaro Arbeloa deja de ser entrenador del Real Madrid Castilla, a dos semanas de enfrentarse al conjunto chicharrero en dos semanas

El CD Tenerife se convierte en protagonista indirecto del terremoto que ha supuesto la destitución de Xabi Alonso y el anuncio de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid. El conjunto chicharrero observa cómo uno de sus rivales directos en la lucha por el ascenso a Segunda División pierde a su técnico en plena temporada, un movimiento que altera el equilibrio competitivo y abre un nuevo escenario en la categoría.

El Real Madrid anunciaba esta tarde la sorprendente y, para muchos, injusta destitución de Xabi Alonso al frente del banquillo del Santiago Bernabéu. La decisión llega tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona (3-2), un partido en el que el equipo blanco ofreció una imagen competitiva, resistiendo y buscando la victoria hasta el final frente a los culés.

Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes / Altaf Qadri / AP

Pese a los buenos resultados cosechados en las últimas jornadas, la directiva merengue ha optado por prescindir del técnico tolosarra al no quedar satisfecha con algunos planteamientos tácticos sobre el césped y con la actitud de parte de la plantilla, factores que han terminado por minar su confianza.

Álvaro Arbeloa sustituye a Xabi Alonso

El hasta ahora técnico del Real Madrid Castilla, Álvaro Arbeloa, será quien asuma las riendas del primer equipo blanco. El entrenador salmantino lleva años integrado en la estructura del club, desde que colgó las botas, pasando por distintos equipos de la cantera, el Juvenil y, finalmente, el filial, donde se consolidó como una de las apuestas internas del club para el futuro.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid Castilla, durante un entrenamiento. / REAL MADRID

Su etapa al frente del Castilla ha estado marcada por la irregularidad en el Grupo 1 de Primera Federación. El filial blanco arrancó la temporada con dificultades, encajando cuatro derrotas en sus cinco primeros partidos, una de ellas ante el CD Tenerife. En el momento de su salida, el Real Madrid Castilla ocupaba la cuarta posición de la clasificación, a 13 puntos de los blanquiazules, tras caer el pasado fin de semana frente al Arenas de Getxo.

En el balance de la primera vuelta, Arbeloa firmó 10 victorias, 8 derrotas y un empate con el conjunto de Valdebebas. Ahora, el club deberá decidir quién ocupará el banquillo del filial, una incógnita que se suma al nuevo escenario competitivo que se abre en la categoría tras este movimiento en el Real Madrid.

El día que Álvaro Arbeloa se enfrentó, y perdió, contra el CD Tenerife

El CD Tenerife se impuso con claridad al Real Madrid Castilla de Álvaro Arbeloa por 1-3 en un encuentro correspondiente a la quinta jornada de Primera Federación. El triunfo del conjunto dirigido por Álvaro Cervera fue contundente en el Alfredo Di Stéfano, en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde los blanquiazules ofrecieron una actuación muy sólida.

Los chicharreros encarrilaron el partido en la primera parte gracias a los goles de Álvaro González y un doblete de Jesús de Miguel, que dejaron sin respuesta al filial blanco. En la segunda mitad, el Castilla logró maquillar el resultado con un tanto de Roberto Martín, aunque sin poner en peligro la victoria visitante. Este gol fue el primero que recibió el CD Tenerife en toda la tempodada.

Partido de Primera RFEF Real Madrid Castilla-CD Tenerife /

Con este resultado, el CD Tenerife reafirmó su superioridad y liderazgo en el grupo, mientras que el Real Madrid Castilla quedó aún más tocado en ese momento de la temporada, aunque posteriormente lograría rehacerse y escalar posiciones hasta la zona de ‘playoff’.

Ahora, el CD Tenerife volverá a medirse al Real Madrid Castilla dentro de dos semanas, esta vez en el Heliodoro Rodríguez López, en un partido marcado por la incertidumbre en el banquillo del filial blanco, todavía con entrenador por confirmar. Una situación que puede condicionar por completo el rendimiento y el planteamiento del conjunto madridista, y que obligará a Álvaro Cervera a preparar el encuentro con especial atención ante un rival imprevisible.