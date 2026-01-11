¿Cuántas veces ha sido campeón de invierno el CD Tenerife?

Ser campeón de invierno no enriquece la sala de trofeos de ningún club. Tampoco garantiza la conquista de objetivos. Pero se supone que es mejor serlo que estar peor clasificado. Y más aún si la distancia con el segundo de la tabla es de ocho puntos, que es como está el CD Tenerife ahora, una vez cubierta una mitad del calendario del Grupo 1 de Primera RFEF. Además, el blanquiazul tampoco es un club que esté habituado a ser el mejor a estas alturas del curso. De hecho, desde que debutó en el circuito nacional en la temporada 1953/54, solo lo consiguió cuatro veces, sin contar la presente. En todas fue capaz de subir de categoría al final.

El Tenerife de Heriberto Herrera

El 1 de enero de 1961, el Tenerife derrotó al Extremadura en el Rodríguez López con un doblete de Antonio Domínguez y se aseguró terminar la primera vuelta de la campaña 60/61 de Segunda como líder, con un margen de dos puntos sobre el Atlético Ceuta –se premiaban las victorias con dos y los empates con uno–. Fue una buena señal para el grupo preparado por Heriberto Herrera a unos meses de llevar al representativo a un éxito sin precedentes, un ascenso a la máxima categoría. Fue el Tenerife de Ñito, Colo, Correa, Álvaro, Villar, Borredá, Zubillaga, Santos, José Juan, Padrón y Domínguez –entre otros–. Un once de carrerilla que hizo historia.

En una Liga con 16 participantes y un total de 30 jornadas, la escuadra tinerfeña rebasó la decimoquinta parada con un balance de diez partidos ganados, dos empatados y tres perdidos, y con 23 goles a favor y diez en contra.

Al cierre de ese ejercicio, el Tenerife conservó una primera plaza que le brindó el acceso al nivel superior. El Atlético Ceuta fue segundo y jugó, sin éxito, una eliminatoria para subir contra el Elche.

También con Martín Marrero

Para volver a ser campeón de invierno, el Tenerife tuvo que esperar al 19 de enero de 1987. Se garantizó esa distinción con un 1-1 en el estadio Luis Sitjar y con el filial del Mallorca como oponente. En el banquillo visitante, Martín Marrero, que alineó de entrada esa tarde a Peio Aguirreoa, Pedro Martín, Campello, Quique Medina, Toño, Tata, Amaral, Salvador Mesa, Chalo, Víctor y Julio Suárez, fue el autor del tanto tinerfeño.

En la vigésima primera jornada del único grupo de Segunda B de la campaña 86/87 –una Liga de 22–, el Tenerife llegó a los 30 puntos –once victorias, ocho empates y dos derrotas–, por los 28 de sus más cercanos perseguidores, Real Burgos, Lleida y Granada. Fueron sus compañeros de viaje en el regreso a Segunda División. Los blanquiazules coronaron la hazaña con más puntos que ningún otro equipo junto a esos tres clubes, pero no en el mismo orden.

Fue un Tenerife que, entre otras cosas, llegó a estar una vuelta entera sin ser derrotado –de la jornada 10 a la 30–, solo perdió cuatro veces y siempre a domicilio –en Lérida, Córdoba, Granada y Pontevedra–, y logró algo que solo ha vivido el club una vez en su historia: ascender en el primer intento después de bajar en la campaña anterior –el Tenerife de la 25/26 va por ese mismo camino–.

Benito Joanet al frente

Dos años más tarde, el representativo llegó a la mitad del trayecto de la Segunda División 88/89 –19 jornadas– encabezando la tabla. El equipo liderado por Benito Joanet ya había amarrado la ventaja de ser campeón de invierno en la penúltima jornada de la primera vuelta de ese curso. En la decimoctava fecha superó al Castilla en el Rodríguez López con un tanto de Toño Hernández (1-0). El defensa participó como suplente en un encuentro en el que actuaron de inicio Eduardo Belza, Isidro García, Nino Lema, Quique Herrero, Quique Medina, Luis Delgado, David Amaral, Guina, Chalo, Víctor Celso y Rommel Fernández.

Para terminar la primera vuelta, los blanquiazules visitaron al Figueras y cayeron por 1-0. Pero ya tenían un margen suficiente de puntos para no ser pillados por ninguno de sus rivales directos:25 por los 23 del Real Mallorca, Xerez, Recreativo, Las Palmas y Rayo. Con el paso de las semanas, el Tenerife fue cediendo terreno y no pudo ocupar una de las dos plazas de ascenso directo al final –fueron para Castellón y Rayo Vallecano–. Como tercer clasificado disputó una promoción con el Betis que sacó adelante con una inesperada contundencia. 4-0 en el Heliodoro y 1-0 en el Benito Villamarín.

El antecedente con Cervera

El cuarto campeonato de invierno tiene conexión con el actual. Y no es otra que el entrenador. En su temporada de debut en el Tenerife, la 12/13, Álvaro Cervera condujo al equipo a Segunda División, desde la categoría de bronce, con una trayectoria similar a la del presente ejercicio por la sensación de superioridad que daba y por su fiabilidad –los números de la 25/26 son aún mejores–. En el paso por la decimonovena jornada, era líder destacado con 37 puntos, cuatro más que el Avilés Industrial.

Los blanquiazules terminaron la primera mitad del calendario el día de Reyes de 2013 con un 2-0 a la UD Salamanca –doblete de Suso Santana–. Fue la décima victoria en un tramo de 19 encuentros que incluyó siete empates y dos derrotas. El equipo apenas bajó el ritmo. Añadió otros diez triunfos en la segunda rueda y subió a Segunda tras vencer al Hospitalet en el cruce de campeones de grupo.