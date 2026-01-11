Seis pretendientes buscan la cesión de Jeremy Jorge

Muy cotizado. Jeremy José Jorge Jiménez (Las Palmas de Gran Canaria, 2003) es uno de los candidatos a abandonar el CD Tenerife en el mercado invernal, que abrió el segundo día de este año y permanecerá abierto hasta el próximo 2 de febrero. Hay varios motivos que hacen pensar en que el isleño será uno de los elegidos para cambiar de aires y dejar cabida a nuevas incorporaciones, dos o tres, que prevé hacer la dirección deportiva blanquiazul para incrementar la competencia y el nivel en determinadas demarcaciones.

Salta a la vista que la cuota de protagonismo del ex del Getafe no está siendo la esperada. El atacante grancanario apenas ha tenido opciones para mostrar su talento, que sí pudo enseñar en su mejor partido hasta la fecha, el disputado por el Tenerife –con derrota en el Heliodoro– ante el Granada en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Pero además, se da la circunstancia de que es uno de los hombres del plantel con más pretendientes en el mercado de Primera RFEF. Prácticamente media categoría ha preguntado por la situación del isleño, con hasta seis pretendientes (de los dos grupos) que están dispuestos a asumir su salario hasta junio y que pretenden que el Tenerife les elija como posible destino para una operación a préstamo.

Necesita minutos

Asu edad, lo más aconsejable para Jeremy es salir. Si bien Cervera no ha querido extenderse en explicaciones sobre su posición, sus decisiones hablan por sí solas. Su exclusión por decisión técnica para el primer partido del año ya fue una señal, aunque en realidad para entonces ya eran muy numerosas las veces que el jugador nacido en Gran Canaria se ha visto fuera de los planes del míster. En total, suma apenas 49 minutos en liga, los últimos suscritos en la derrota en casa frente al Bilbao Athletic el pasado 8 de noviembre.

El Tenerife no contempla su desvinculación definitiva en ningún caso y le considera un futbolista potencialmente muy interesante, pero que necesita sumar minutos a estas alturas de su carrera. Tras debutar en Primera División en la temporada 2023/24, Jorge venía de rubricar más de una veintena de comparecencias ligueras con el Getafe B en Segunda RFEF. Pero la alta competencia en el representativo y las preferencias de Cervera, que van por otros derroteros, le han dejado casi sin espacio.

No obstante, el factor crucial para definir si sale del Tenerife en este mes de enero tiene que ver con el perfil de las incorporaciones. Si una de ellas fuese menor de 23 años, entonces la desvinculación de Jorge tomaría cuerpo. Si por el contrario todos los jugadores que viniesen ocupasen ficha P (mayores de 23), su salida podría enfriarse. En todo caso, desde el club arguyen que cualquier decisión que se tome al respecto de este futbolista habrá de ser ventajosa y conveniente para todas la partes.

El Tenerife sigue con la idea de materializar una incorporación para la zaga (un central que también pueda ejercer de lateral), amén de la inscripción de Facundo Agüero en el sitio que ha dejado libre la retirada de Álvaro González. Además, pretende hacer dos fichajes en la parcela ofensiva. Una determinación que, de momento, se presume compatible con la permanencia en el proyecto de Cris Montes. Mientras siguen amontonándose las consultas e incluso proposiciones por el isleño, el Tenerife se mantiene en idéntica posición a la que ya tenía antes del parón invernal:Cris no sale. Diferente es la postura sobre Jeremy Jorge. Los otros dos candidatos a marcharse en esta ventana son Josep Calavera y Ander Zoilo. Sobre el ex del Lugo, Cervera fue muy claro en su última comparecencia ante los medios.

«Él empezó jugando cuando la lesión de Marc, tiene muy buena zurda y pegada, pero yo necesito defensas que llegan y no llegadores que defienden de vez en cuando. Veo al equipo más sólido defensivamente con David Rodríguez», sugirió el entrenador. «Zoilo sabe lo que quiero yo de los laterales. Los laterales llevan el dos y el tres, y son defensas. Lo principal es que no nos creen peligro», afirmó a continuación. Mensaje diáfano y que le alimenta las opciones de salida para el defensor gallego.