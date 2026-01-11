Artífices de un liderato perfecto: el CD Tenerife eleva su renta a ocho puntos

Un CD Tenerife casi imbatible, campeón de invierno con diferencia, favorito número uno para un ascenso que está ganándose con números de récord. Solo el Castellón de la 21/22 presentaba una tarjeta de resultados mejor que la del representativo el año que conquistó el cambio de categoría por la vía rápida. No caben todos, pero estos son algunos de los nombres propios de una primera vuelta para la historia, que cierran con ocho puntos de ventaja tras el pinchazo del Celta Fortuna ante el Barakaldo (1-2).

Álvaro Cervera

Una incuestionable porción de responsabilidad en el éxito coral del Tenerife corresponde a su entrenador y líder, Álvaro Cervera. Aceptó quedarse al frente de un proyecto fuera del fútbol profesional con el único propósito de devolver al Tenerife «adonde como mínimo se merece». Si el equipo mantiene la cadencia e inercia que ha adoptado desde el comienzo del campeonato, volverá a la velocidad del rayo a la categoría donde Cervera lo cogió, en una situación casi sin remedio y en un contexto mucho más complejo que el actual. Entre sus muchos méritos, haber hecho del representativo el equipo con mejores guarismos como visitante de todo el fútbol nacional; la eficiencia a pelota parada, con diez goles de córner; o el alto índice de fiabilidad atrás, con más de una decena de partidos oficiales sin encajar. Una barbaridad.

Manu Guill

El director deportivo blanquiazul pretende emular en el Tenerife el ímprobo trabajo de reconstrucción y éxitos que obró para el Eldense, un club infinitamente más modesto y con menos recursos al que logró poner en la órbita del fútbol profesional. La mayoría de apuestas del profesional alicantino han sido acertadas. Según reconoce el propio Cervera, le han puesto en sus manos una plantilla con herramientas tan variadas como eficientes. Un plantel en otra dimensión distinta a la del resto de equipos del grupo I de Primera RFEF.

Dani Martín

El coleccionista de las porterías a cero. Admite Cervera que el club «apostó» por él con la intención de que sea su arquero del presente y el futuro. Venía de un año difícil –también con un descenso traumático como el sufrido por el representativo– y con la intención de cambiar de aires para reivindicarse. Firmó por tres temporadas y ya en la jornada inaugural empezó a mostrar sus reflejos. Desde la premisa de que el primer objetivo es no encajar, el guardameta titular del Tenerife ha salvado al equipo en más de una ocasión crucial. Es el único futbolista del plantel que ha disputado todos los minutos de todos los partidos.

Tándem de canteranos

Ya ocurrió el curso pasado. Ante la falta de confianza en el único lateral izquierdo profesional en nómina (Guerrero), apostó Cervera por dar carrete a César Álvarez por la derecha y cambiar de perfil a David. Con el tiempo, el míster admite haber detectado que el 2 blanquiazul ofrece mejores prestaciones en el flanco opuesto al que acostumbraba, es decir, fuera de su costado natural. Una vez esta ecuación ya funcionó el año anterior, al entrenador no le tembló el pulso para repetirla, en esta oportunidad en detrimento de Zoilo. César cotiza al alza –firmó un partidazo hace dos semanas ante Osasuna Promesas e hizo gol ante el Talavera– y David, ahora con galones de tercer capitán, es un valor muy afianzado.

Emergente León

El tiempo le ha consolidado como uno de los valores más seguros de este Tenerife. Empezó la temporada con el rol de suplente, rebasado inicialmente por Álvaro González, quien en diciembre puso fin a su etapa como futbolista profesional después de un abrupto paso por la Isla. El de Potes no se tomó nada bien la suplencia, una vez que León le sustituyó por sanción en Ferrol y ya se quedó de forma permanente en las alineaciones. El cuadro técnico ha sabido resistir con tan solo dos centrales en nómina, a la espera de la inscripción de Agüero. El otro gran defensa de esta vuelta ha sido Landázuri, incombustible, haciendo buena la decisión de quedarse pese a los pretendientes que aparecieron –y no le convencieron– en la ventana estival.

Aitor de los récords

Camino de los 400 partidos con el representativo. El ejemplo del capitán blanquiazul es una de las grandes banderas de este Tenerife. Cervera puntualiza que su suplencia en algunos partidos recientes obedece al afán de preservarlo para cuando haga falta de verdad. Asus 41 años, sigue siendo relevante para el club de sus amores, donde continuará más allá de junio. El tiempo dirá si es como futbolista, para un último baile en categoría profesional;o si opta por hallar acomodo en la estructura del club.

Los mejores fichajes

Muchos motivos confluyen para colgar al valenciano y al sevillano la etiqueta de «mejores fichajes»de los más de diez suscritos por la dirección deportiva. La de Gil fue una de las operaciones más complejas del verano, pues el club del que procedía no lo puso fácil para su desvinculación. El diez blanquiazul estaba completamente convencido de que la Isla le vendría como anillo al dedo para retomar su trayectoria en España, donde nunca había rendido a nivel tan alto como el que está poniendo al servicio del Tenerife. Goles y asistencias avalan una proyección al alza. En el caso de Juanjo, se perfila como el recambio que necesitaba Aitor. Un seguro de vida con toneladas de talento.

Jesús 'Demigol'

Había perdido su estrella y Cervera optó por relegarle a la suplencia en el último partido de la primera ronda del campeonato, para el que eligió a Maikel Mesa. Con todo, el madrileño proveniente del Castellón es uno de los grandes protagonistas de estas iniciales 19 jornadas del torneo liguero. No en vano, sigue a la cabeza en el apartado de máximos anotadores del Tenerife y del grupo, con nueve goles en total, algunos de ellos absolutamente determinantes. Fue el único jugador de los fichados en verano por los que el representativo pagó traspaso. Y durante el tiempo transcurrido hasta la fecha ha aunado suficientes méritos para devolver, con creces, la confianza que la institución había depositado en su olfato goleador, su trabajo y su facilidad para aportar. Los números hablan por sí solos.

La otra cara

Los que no han tenido suerte. Aunque el balance hasta el momento presente es absolutamente positivo, el Tenerife ha tenido que lidiar con situaciones comprometidas y resultados desfavorables, como las derrotas en casa ante Unionistas y Bilbao Athletic. Frente a las muchas luces (el rendimiento de César, los goles de Jesús de Miguel, la eclosión feliz de Nacho Gil…) hay algunas sombras, como la forma en que ha quedado opacado el que podía ser fichaje franquicia (Cris Montes), la rabia que trajo consigo haber competido pero no ganado al Granada en la segunda ronda copera, los problemas de vestuario que causó la compleja posición de Álvaro González o las dificultades para brillar de Jeremy Jorge, que probablemente salga este mes de enero.

El presidente que todos quieren

Y a la cabeza, un líder solvente y perfectamente capacitado para una altísima responsabilidad. El de Astorga acertó con los mensajes, cuando hubo que darlos («todos debemos ponernos la camiseta de Primera RFEF», dijo al inicio) y también cuando tuvo que rebajar las expectativas («el objetivo es subir, no subir primeros», clarificó cuando vinieron las derrotas). En los últimos tiempos ha apostado por extremar la prudencia. Si bien admite que no subir situaría al Tenerife en un escenario de mayores penurias y dificultades, el paso firme con que pilota la nave invita a pensar que mayo acabará con ascenso. O incluso en el mejor de los escenarios es posible que la alegría en el Cabildo se anticipe. A este paso, incluso es posible que no haya que esperar a la última jornada. n