Cómo hacerse aficionado del CD Tenerife en la distancia

Unas vacaciones en Tenerife, una visita al Heliodoro Rodríguez López –"ya que estamos aquí, vamos al fútbol, ¿no?-", un partido, uno cualquiera, y un flechazo. Así, sin verlo venir, de un día para otro, una familia de Lugo se hizo simpatizante del equipo blanquiazul sin antecedentes ni motivos especiales que facilitaran esa conexión. José Manuel Ferradás se aficionó al Tenerife y su mujer, Azucena Fouz, también le cogió cariño al club isleño, aunque le tiraba más el de su provincia natal, lo mismo que a sus dos hijos. Fuera como fuese, este sábado estaban los cuatro en la Ciudad Deportiva Javier Pérez junto a un centenar de espectadores que no quisieron perderse la práctica a puerta abierta que realizó la plantilla preparada por Álvaro Cervera. Una oportunidad para ver de cerca a los futbolistas y guardar el recuerdo con fotos y autógrafos.

Y de las historias que podían florecer en una jornada diferente como esta, la de José Manuel y Azucena seguramente era la más especial. Son músicos, cantantes en particular, y se dedican a amenizar verbenas. Forman el dúo Dilema. También son futboleros, pero sin vínculos muy estrechos con ningún equipo, salvo con el Lugo –ella es de esa ciudad y él, del municipio pontevedrés de Lalín– y quizás con el Barcelona por aquello de que a los niños les atrae la corriente azulgrana. Pero un día vieron al Tenerife en vivo y en directo. Y ahí cambió todo. Durante unos días de descanso en el sur de la Isla en otoño de 2023 –«vamos cada vez que podemos», aclara José Manuel–, se animaron a asistir a un partido del equipo tinerfeño. Aquel 0-0 con el Levante del 21 de octubre de hace poco más de dos años, no tuvo pinta de despertar muchas pasiones. Pero sí en estos espectadores gallegos. "¿Qué me gustó? Me gustó el equipo en sí", confiesa el padre de familia. Y da más detalles. "Había un chico... Jesús Belza se llama, ¿no? Muy bueno. Que después estuvo cedido en el Antequera". Quién se lo iba a decir al grancanario, en el presente curso integrante del filial. Y sí, el canterano fue titular esa tarde en el once diseñado por Asier Garitano. La semilla quedó sembrada.

La confirmación de San Lázaro

Lo siguiente fue coger el coche y plantarse en Compostela para confirmar sensaciones en la eliminatoria de Copa celebrada en San Lázaro en noviembre de 2023, aquella que sacó adelante la escuadra isleña con un gol de Ángel Rodríguez. "La gente nos miraba un poco raro en Santiago, porque teníamos acento gallego e íbamos con los visitantes", recuerdan.

Desde entonces, la fidelidad no ha hecho más que consolidarse. "Cada vez que el equipo juega en Galicia, vamos a verlo", apunta José Manuel, quien, por ejemplo, esta campaña fue un blanquiazul más en Pasarón, en La Malata y en el Anxo Carro. Este último no fue un partido cualquiera. Estaban en su casa. "Cuando nos pusimos 0-2, pensé que íbamos a ganar por goleada; fue una pena que se nos escaparan dos puntos", afirma el padre, que esa vez no tuvo tanto apoyo de su mujer y de sus hijos, que todavía ponen al Lugo por delante del Tenerife. "¿El ascenso? Con Cervera lo veo posible. Fue un acierto que volviera al club la temporada pasada, aunque la permanencia ya era casi imposible", continúa José Manuel, que procura no perderse ninguna actuación del que es su equipo desde octubre de 2023. "Me aboné a las plataformas que ofrecen la Primera RFEF, y si el trabajo nos lo permite, estaremos a los partidos con el Arenteiro y el Celta, y puede que también en el de Ponferrada", avanza refiriéndose a un programa que creció el viernes con el Tenerife-Talavera. "Organizamos este viaje para acudir al Heliodoro", añade. Y este sábado estaban en la Ciudad Deportiva, como cualquier aficionado del Tenerife de toda la vida, con la camiseta blanquiazul debajo de la chaqueta, porque hacía frío en La Laguna, y esperando la oportunidad de saludar a los futbolistas. Entre ellos, su favorito, Nacho Gil. "Es un crack", comenta reafirmando sus preferencias con la admiración compartida por otro futbolista de ese corte, ahora una de las estrellas del Deportivo: Luismi Cruz.

Un ratito de conexión

Y después de una hora y media de trabajo en el césped, de recuperación para los titulares y más exigente para el resto –los lesionados Javi Pérez y Dani Fernández, aparte–, los jugadores se acercaron a la grada del Campo 1 para compartir un rato con espectadores de todas las edades. Con Aitor Sanz a la cabeza, dando ejemplo, llegó el momento para las fotos, firmas en postales, en camisetas y balones, saludos, buenos deseos... Un ratito de intimidad y de conexión entre equipo y afición nada habitual en estos tiempos tan diferentes en estas cosas a los de no hace tantos años, justo antes de la pandemia, cuando lo de asistir a un entrenamiento no era nada excepcional.