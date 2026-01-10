Un grito de Cervera y una carrera, la chispa de un gol ganador: "César, llega al área"

Protagonismo para César Álvarez. Y merecido. No solo por su notable rendimiento, que ya no es ninguna novedad. También por su inclusión en la lista de goleadores del Tenerife en el presente curso. Y si tenía que elegir un momento para dar ese paso, seguramente no había ninguno mejor que el que permitió el equipo desbloquear el partido del viernes ante el Talavera.

Cuando casi todo el Heliodoro se había resignado al 0-0, apareció el canterano en los minutos añadidos para evitar ese desenlace. Pero, ¿qué hacía un lateral como él en el área en ese momento decisivo?

La secuencia

No fue fruto de un impulso ni de un presentimiento. En realidad, fue Álvaro Cervera quien activó la respuesta de un defensa convertido en delantero cuando más necesario era, después de que el equipo consumiera casi todo el tiempo intentando tumbar la resistencia del rival. Segundos antes de ese instante crucial, César se encontraba en el campo del Talavera, sin imaginar lo que iba a pasar poco después. "Vi que el balón iba a la banda contraria", explicó refiriéndose a la entrada en escena de Balde como extremo izquierdo con la intención de generar una ocasión de gol, a esas alturas de la noche, una de las últimas del partido. Fue entonces cuando César tuvo el instinto de mirar al lado contrario esperando una indicación de su entrenador. "Me giré al banquillo y el míster me dijo: llega al área, llega al área. Y nada, cuando Balde puso el centro y vi que el balón iba a la cabeza de Demi (Jesús de Miguel), metí un sprint porque sabía que iba a llegar", resume César, que se dejó llevar para culminar la jugada con un potente remate, sin opciones para el portero: "La pelota cayó y tuve la suerte de marcar".

Trece goleadores

Con el lateral derecho, el número de anotadores del Tenerife en la Primera RFEF25/26 ya es de trece. La lista está formada por Jesús de Miguel (9), Enric Gallego (8), Nacho Gil (4), Fabricio (3), Aitor Sanz (2), Alberto Ulloa (2), Dani Fernández (1), Anthony Landázuri (1), ÁlvaroGonzález (1), Alassan (1), Balde (1), Maikel Mesa (1) y César, que a finales de este mes cumplirá un año como jugador del primer equipo. Su debut se produjo el 29 de enero de 2025 en el Heliodoro, en un partido contra el Deportivo y con Álvaro Cervera como entrenador local. Desde entonces, 27 actuaciones más, 17 como titular, y cómo no, un gol. n