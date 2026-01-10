David y César, las dos patas isleñas del Tenerife

David Rodríguez y César Álvarez. Las dos patas isleñas de la defensa del CD Tenerife. Los dos zagueros, ambos canteranos, se han consolidado esta temporada a las órdenes de Álvaro Cervera. Frente al Talavera volvieron a ser titulares y, pese al regreso de Marc Mateu, su continuidad en las alineaciones del preparador tinerfeñista está garantizada por ahora. Así lo manifestó el propio entrenador en la previa del duelo, cuando advirtió de que «por ahora» no habrá cambios en la defensa. David y César «están defendiendo bien» y la confianza del míster en ambos es máxima. A César, goleador anoche, lo hizo debutar en el primer equipo la pasada temporada y de David ha dicho que es «un reloj» que siempre cumple. Ese futbolista que se llevaría a cualquier equipo. Precisamente David, este año capitán del primer equipo en su segunda campaña como profesional, se asentó en el primer equipo durante la pasada temporada. El zaguero había debutado en la 21/22 a las órdenes de Luis Miguel Ramis. Lo hizo en un duelo de Liga frente al Amorebieta, cuando a Mellot se le cruzaron los cables y fue expulsado. Teniendo amarilla, recibió una falta clara que no señaló el colegiado. El francés se tomó la justicia por su mano y se llevó por delante a un contrario. A la calle en el minuto 38 y la alternativa, Shaq Moore, concentrado con Estados Unidos.

David, que entró sobre la marcha, celebró pese a las circunstancias una victoria en su debut con el primer equipo. Marcaron Elady y Shashoua (de penalti) para el 2-1. Rodríguez no volvió a jugar ese curso y el siguiente apenas sumó un puñado de minutos con el primer equipo. Le tocó marcharse cedido al Antequera en la 23/24 para demostrar su valía. Lo hizo y se ganó un dorsal profesional, el 2 que ha hecho suyo. La temporada pasada superó los 2.500 minutos en 39 partidos. Lo jugó casi todo. En esta, pleno de 19 Liga (más uno de Copa), siempre como titular y casi siempre de principio a fin. Ya van cerca de 1.800 minutos.

César Álvarez. | ARTURO JIMÉNEZ

Para César el camino hasta su consolidación ha sido más corto. El velocísimo lateral debutó a finales de enero de 2025 en un duelo en casa contra el Dépor. Cervera apostó por él y no se ha arrepentido. Participó en casi todos los duelos desde entonces.

Si bien la pasada campaña superó los 700 minutos, en esta Álvarez ya pasa de 1.100. Titular por primera vez en la novena fecha, lo ha jugado absolutamente todo de ahí en adelante. Frente a Osasuna Promesas, hace nada, firmó su mejor actuación.