Álvaro Cervera: "La primera vuelta ha sido sensacional"

«La primera vuelta ha sido sensacional», manifestó orgulloso Álvaro Cervera en sala de prensa tras el triunfo frente al Talavera. También sorprendido porque, según confesó, la primera mitad del curso ha sido «mejor de lo esperado al principio». «44 puntos y ganamos a la mayoría de equipos que vienen por detrás. La suma de otros 44 nos llevaría a 88, pero no va a ser así. La segunda vuelta no será igual para nadie, eso creo. Sabemos a la cifra de victorias que hay que llegar y los partidos que nos quedan. Esperemos que el ascenso no se vaya a 80, sino que se quede un poco más corto. Tuvimos un pequeño bache que volverá a pasar porque les pasa a todos los equipos», expuso el preparador.

Cervera, de paso, aprovechó para actualizar el mercado de fichajes en blanco y azul. No hay novedades. Sí insistencia en su idea: «Lo del central es prioritario». «Luego, hay dos posiciones que pueden apuntalar al equipo para ser mejores, pero nada más. No vamos a traer a ningún jugador que venga para ser titular desde el primer día, sino para que el equipo siga siendo igual de fuerte de lo que es ahora», prosiguió el técnico tinerfeñista.

Un partido de angustia

Tras «un partido muy sufrido», el entrenador relató las claves de la dificultad de superar a un Talavera que juntó mucha gente detrás de la pelota. «Salieron con cinco atrás desde el principio y, por momentos, se ponían en línea de seis. No había manera, llegábamos a situaciones peligrosas, pero tampoco teníamos ocasiones. Llega un momento en el que piensas que quieres ganarlo, pero también que puedes perderlo. En ese momento tuvimos tranquilidad. Sabíamos que teníamos que intentar llegar por fuera. Pillamos una y les ganamos», respiró aliviado.

El triunfo del representativo se explicó desde su insistencia y su fe, pero también con la fortuna que sonríe a un equipo desgraciado la pasada temporada y afortunado esta. El sino del representativo ha cambiado de forma radical. «El equipo hizo lo que habíamos pedido, pero al final necesitas una pizca de suerte o de habilidad para ponerte por delante. Hoy hemos tenido un poco de suerte porque no hemos obligado a su portero a sacar muchas manos. Hemos tenido un poco de fortuna, pero a veces hay que jugar partidos así. Este tipo de partidos se te complican y al final los acabas perdiendo. También hay que tener esa pizca de fortuna. Hasta ahora solo recuerdo todo lo contrario», replicó con cierta resignación (seguramente recordado la recta final de la pasada campaña).

Maikel Mesa. / Andrés Gutiérrez / t

Maikel, sin opciones

Maikel Mesa, única novedad en el once en detrimento de Jesús de Miguel, no tuvo su mejor noche. La línea de cinco que utilizó Sandroni «es una alineación a la que cuesta mucho atacar». «Hicimos revisión de todos los partidos del Talavera con este entrenador y nunca habían jugado con defensa de cinco de salida. Solo en un partido en el que, ganando y al final, quitó a un extremo para poner a un central. En los otros equipos en los que ha estado tampoco lo hacía», aseveró el preparador, que de paso explicó una de sus decisiones durante un primer tiempo que vivió contrariado (pese al final feliz) desde el banquillo: cuando ubicó a Nacho Gil por la derecha y a Alassan por la izquierda. Lo hizo para tratar de tener profundidad en las dos bandas y no solo por la diestra.