El Talavera, primer rival del Tenerife en el Heliodoro en 2026

Semana exprés para el líder. El CD Tenerife, que el pasado domingo se impuso por 0-2 a Osasuna Promesas merced al pragmatismo en las áreas que esta temporada caracteriza al equipo de Álvaro Cervera, recibe hoy viernes (20:15) al modesto Talavera en el Heliodoro Rodríguez López.

La cita coincide con la Jornada 18 de la temporada en Primera Federación. Esto es, el meridiano de una competición que el representativo domina por ahora con incontestable autoridad. Para las huestes blanquiazules, que ya firmaron el mejor arranque de la historia de la categoría, un triunfo significaría cerrar la primera parte del curso con 44 puntos. Un ritmo infernal que apuntaría a 88 a la conclusión del curso. Camino de otro récord, puesto que el puntaje más alto hasta la fecha lo ostentan Racing de Santander y Castellón con 82 unidades.

El primero en casa de 2026

Busca de paso el representativo celebrar la primera alegría de un esperanzador 2026 delante de su público. El Rodríguez López, espléndido en imagen en las primeras jornadas, perdió algo de pulso a finales de 2025 a pesar del gran rendimiento de su equipo. Que la cita se juegue un viernes pondrá a prueba la capacidad del club de revertir una situación que, si bien no es preocupante, merece ser tenida en cuenta.

En el encuentro, Álvaro Cervera podrá contar con casi la totalidad de su plantilla. El preparador tinerfeñista no lamenta bajas con respecto al duelo en Tajonar. Solo Javi Pérez y Dani Fernández causan baja por lesión, mientras que Facundo Agüero lo hace por cuestiones administrativas. Su inscripción, eso sí, está a punto. Con idénticos onces de forma consecutiva en el último duelo de 2025 (Ponferradina) y el primero de 2026 (Osasuna Promesas), pinta a hora a haber un tercero.

El Heliodoro, con muchos asientos vacíos durante el duelo frente al Arenteiro. / Arturo Jiménez

Del Talavera suena Di Renzo

El Talavera, un recién ascendido que la temporada pasada compartió grupo con el Tenerife B en Segunda Federación (ascendió vía promoción) aspira esta campaña a la permanencia en la categoría. El cuadro toledano ha ocupado puestos de descenso durante casi toda la primera vuelta, pero tres victorias consecutivas han catapultado a los de Talavera de la Reina hasta los puestos de salvación. La llegada de Alejandro Sandroni parece haberle cambiado la cara a un equipo cuyo estado de ánimo ha revitalizado por completo. Tres triunfos en cuatro partidos ligueros dirigidos por el argentino y una fiesta en la Copa del Rey. Los talaveranos eliminaron al Málaga y recibieron como premio al Real Madrid (2-3).

En una plantilla con escasísima trayectoria en el fútbol profesional, solo el nombre de Gonzalo di Renzo podría resultar conocido para la parroquia blanquiazul. El delantero iltaloargentino, pichichi del Tala con seis goles, jugó en la UD Lanzarote entre enero de 2022 y febrero de 2024, cuando abandonó la entidad conejera a cambio previo pago de su cláusula de rescisión. Di Renzo fue máximo goleador de la Tercera Canaria en la 22/23 con 18 dianas y acabó siendo distinguido como Balón de Oro Canario esa misma campaña.

Seis duelos frente al Talavera

El actual CF Talavera (formado tras la fusión del CF Talavera y el Real Talavera CD) es considerado el sucesor del histórico Talavera CF, que fue fundado en 1948 y desapareció en 2010. Ese mismo club se midió en seis ocasiones al CD Tenerife. Todas en las temporadas 68/69, 69/70 y 70/71 en el marco de la Tercera División (equiparable a Primera RFEF o a Segunda B). El saldo total es de tres victorias blanquiazules, dos empates y un solo triunfo talaverano. En el Rodríguez López, la cuenta es de dos victorias locales (3-0 y 1-0) y un empate a cero. Así, el Talavera nunca ha ganado, ni siquiera marcado, en la Isla.