El Tenerife de Cervera, una máquina a balón parado

El desempeño del CD Tenerife en la temporada en curso está ocupándose de desterrar viejas creencias y malos hábitos en la dinámica del representativo. Ni ramplón a domicilio, ni equipo irregular, ni tampoco una ruina a balón parado. El trabajo ímprobo de Álvaro Cervera y Roberto Perera ha valido para ubicar al cuadro insular como el más efectivo en jugadas de laboratorio en los dos grupos de Primera RFEF. Los números así lo atestiguan.

Mientras Dani Martín se ha convertido en un coleccionista de porterías a cero (van once) y los rivales apenas le hacen daño a pelota parada, en ataque los dígitos del Tenerife son relucientes. Un dato que habla por sí solo: el campeón de invierno ha anotado en saque de esquina en seis de las últimas siete jornadas ligueras. En algunos casos, estas situaciones tuvieron un valor decisivo para los intereses blanquiazules. Ocurrió así en la victoria por la mínima ante el Arenteiro, donde desniveló la balanza el acierto de Fabricio tras la ejecución de un córner. O a domicilio en el feudo del Avilés Industrial, equipo revelación de la categoría, con otro saque desde la esquina que ejecutó Nacho Gil para que anotara Enric Gallego.

El último ejemplo de esta eficiencia casi absoluta en las acciones de pizarra lo escenificó el Tenerife sobre el verde de Tajonar. No en vano, el gol que cerró la cuenta y permitió celebrar su segundo tanto del curso al capitán Aitor Sanz vino de otro córner, en esta ocasión tras una certera prolongación de José Léon. En total, diez de los 34 tantos de los blanquiazules han venido después de un córner, convirtiéndose así los saques de esquina en el mejor semillero posible para el cuadro de Cervera, que ya en pretemporada puso el acento en la conveniencia de mostrarse infalibles, o casi, en las jugadas de laboratorio «tanto en defensa como en ataque».

No obstante, matiza Cervera que «el gran arma de este equipo» no es su alto índice de acierto en estas jugadas, sino «la implicación extra, la respuesta de los jugadores, el compromiso y la entrega» que les permite dar el máximo en cada secuencia y en cada momento del juego. Contrasta esta situación de bonanza a balón parado frente a los lamentos, que fueron numerosos, por parte del míster tanto el curso pasado en Segunda como en su etapa anterior en el banquillo del representativo. «El balón parado nos está penalizando; no podemos conceder tanto en las áreas; si no somos fuertes ahí, estamos perdidos», fueron algunos de sus avisos en voz alta tras encadenar varios resultados negativos. Ahora, la situación es otra. El Tenerife parece casi imbatible, pulveriza registros y lidera frente en casi todas las facetas del juego. También a balón parado, algo impensable en cualquiera de las temporadas recientes del representativo, históricamente casi siempre endeble en la estrategia. Ahí también, la historia está cambiando.