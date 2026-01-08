El partido de CD Tenerife contra el CF Talavera de mañana se podrá ver gratis: fecha, horario y dónde seguir este encuentro por TV y el móvil

El CD Tenerife jugará su segundo partido de 2026 y el primero del año en el Heliodoro Rodríguez López mañana viernes 9 de enero. El duelo ante el CF Talavera es clave para sumar los tres puntos que le permitan afianzarse como líder del Grupo 1 de la Primera Federación. El estadio se prepara para vivir una noche atípica de fútbol, ya que el encuentro se disputará en un día poco habitual para la afición chicharrera. Por ello, si no puedes acudir al partido, no hay problema, porque podrá verse de forma gratuita a través de esta plataforma de streaming.

El equipo dirigido por Álvaro Cervera regresó a los terrenos de juego la pasada semana tras el parón navideño con una importante victoria por 0-2 ante Osasuna Promesas en Tajonar. Los goles de Alassan y Aitor Sanz permitieron a los blanquiazules firmar el primer triunfo de 2026, prolongando la buena dinámica con la que cerraron 2025.

Osasuna Promesas - CD Tenerife, en imágenes. /

Con 41 puntos, el CD Tenerife se mantiene líder de la clasificación, con una ventaja de 5 puntos sobre el segundo, el Celta Fortuna, y de 10 sobre el tercero, el Real Madrid Castilla. Un triunfo ante el conjunto castellanomanchego permitiría a los blanquiazules consolidar su posición en lo más alto de la tabla y, si se dan los resultados, ampliar la distancia con sus perseguidores.

El CF Talavera llega en racha positiva

El duelo ante el CF Talavera es de esos que suelen calificarse como 'partido trampa'. Pese a ocupar la zona baja de la clasificación, el conjunto talaverano llega en plena racha positiva, con tres victorias consecutivas que han cambiado por completo su situación. Los cerámicos llegaron a ser colistas del grupo, pero el cambio de entrenador a principios de diciembre dio un giro radical al equipo, que ha sumado los últimos nueve puntos en juego.

Copa del Rey: Talavera - Real Madrid, en imágenes / M. Berengui / AP

El equipo de Talavera de la Reina, que además fue rival del Real Madrid en la Copa del Rey, ha experimentado una clara mejoría desde entonces. Con 21 puntos, los azulones ya ocupan la 13.ª posición, situándose fuera de los puestos de descenso y confirmando su crecimiento en esta segunda vuelta.

¿A qué hora juega el CD Tenerife?

El CD Tenerife - CF Talavera arrancará a las 20:15 hora de Canarias (21:30 hora peninsular) de este viernes 9 de enero de 2026. El duelo corresponde a la jornada 19 del grupo 1 de Primera Federación Versus E-Learning y se disputará en el estadio Heliodoro Rodríguez López de Tenerife.

Así puedes ver gratis el CD Tenerife - CF Talavera

El encuentro entre tinerfeños y talaveranos se podrá ver gratis a través de CMM Play, la página de streaming de la televisión autonómica de Castilla-La Mancha. Además, el partido será retransmitido por el Canal Lineal de la competición, disponible en las operadoras: DIGI, Orange TV, Zapi, +Media, Euskaltel, Telecable, LaLiga+ y FootballClub. Además, Movistar Plus+ ofrecerá el partido como parte de su suscripción mensual de 9,99 euros.

Recuerda que en ElDia.es puedes estar al tanto de todas las noticias del CD Tenerife y seguir la última hora de este encuentro.