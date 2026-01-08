Ya hay nombres sobre la mesa para reforzar al CD Tenerife en el mercado de enero
"Hay jugadores a los que conocemos y otros de los que no tenemos ni idea", desvela Álvaro Cervera
El CD Tenerife ya maneja alternativas para fichar en este mercado. Mientras días atrás Álvaro Cervera había manifestado que todavía no había perfiles concretos para incorporar, el técnico reconoció en la previa del duelo de este viernes contra el Talavera que la situación ha evolucionado. "Hay nombres sobre la mesa que pueden venir", aseguró el preparador.
Cervera, de hecho, apuntó que en la lista de posibles refuerzos hay jugadores que su cuerpo técnico conoce y otros de los que no se tiene "ni idea". "Queremos reforzar tres posiciones. Una es la del central y las otras dos no las quiero decir. Esto no quiere decir que queramos traer a tres futbolistas que sean titulares porque somos un equipo que lleva 41 puntos. Seguro que llegaremos a un acuerdo", expuso el preparador.
El caso de Cris Montes
Mientras la entidad trabaja en acometer las incorporaciones que desean el cuerpo técnico y la dirección deportiva, se trabaja también en el apartado de salidas. En "la rampa de salida" una expresión que no gusta a Cervera, se encuentran lógicamente los futbolistas con menos minutos hasta la fecha. En ese grupo destaca Cris Montes, que apenas ha participado y cuya cuota de protagonismo ha ido incluso a menos en las últimas semanas.
Del futbolista nacido en Tenerife, al igual que de Jeremy Jorge, Cervera expuso que no es él quien debe o puede resolver la incógnita de si saldrán o no este mes. De la situación de Montes, no obstante, remarcó que por su cabeza no pasa "tener a dos jugadores a pie cambiado en las bandas teniendo a dos delanteros de 1,90". "He intentado ponerlo por izquierda, pero no le veo cómodo. Creo que tiene mucha calidad, pero ahora mismo no entra dentro de lo que considero que necesita el equipo, no le veo dentro del esquema. Para mí la velocidad es importantísima en el fútbol. Si no tuviésemos a jugadores como David, César o Alassan nos costaría la vida llegar a portería contraria. Él es de meterse más por dentro y para eso ya tenemos a Nacho Gil", explicó con detenimiento el preparador.
Poco a poco con Marc Mateu
Con minutos en Tajonar después de cuatro meses ausente, Marc Mateu vuelve a estar disponible para Cervera. Su retorno aleja aún más a Zoilo de los minutos ("necesito defensas que lleguen y no llegadores que defiendan de vez en cuando", dijo de él Álvaro), pero no los compromete, al menos por ahora, para David y César. "Marc Mateu viene de estar mucho tiempo parado y necesita ir entrando poco a poco para poder estar al tono que yo quiero. Marc tiene una cosa que es una zurda muy buena y la pone bien. Con el tiempo, ese puesto se los disputarán Mateu y Zoilo, pero ahora estamos defendiendo bien ahí con David y no habrá cambios".
Contra el Talavera, sin Dani, Javi Pérez y Agüero
Frente al Talavera, un rival que "lo pondrá difícil seguro", causarán baja por lesión Dani Fernández y Javi Pérez. Faundo Agüero, cuyo transfer llegó ayer, no estará disponible al no haberse completado aún los últimos pasos de su inscripción en la Federación. "El Talavera tiene un fútbol concreto, tiene un delantero grande y basan su ataque en él. Da mucho balón dividido y ahí seguramente no somos los mejores de la categoría. Trataremos de alejarlos de la portería y no darles balones parados y dificultarlos cuando ellos tengan la pelota", concluyó el preparador al ser cuestionado por el visitante del Heliodoro este fin de semana.
