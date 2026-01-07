Marc Mateu: llega la hora de su debut en casa

Marc Mateu Sanjuán ha jugado en el Heliodoro Rodríguez López en un total de ocho oportunidades en partido oficial. Es decir, más veces que muchos jugadores de la actual plantilla del Tenerife. Pero nunca lo hizo como loca. Vino cuatro veces con el Numancia, una con el Castellón, dos con el Huesca y, más recientemente, la última con los colores del Eldense. Nunca ganó. Sus propios dígitos en el coliseo de la calle San Sebastián atestiguan “lo duro que siempre era jugar en este estadio”, como así indicó en su presentación.

Desde aquel día de julio hasta el momento presente, Mateu suspira por el momento que podría producirse, al fin, este viernes contra el Talavera: la fecha de su estreno como anfitrión en la Isla. Su único partido como blanquiazul en territorio local fue el de Los Cuartos en la final del Trofeo Teide. Luego, a los pocos días debutó con el escudo del Tenerife en la jornada inaugural -con resultado feliz- en el Pedro Escartín frente al Guadalajara, pero de pronto su nombre desapareció de convocatorias y alineaciones.

El motivo de la ausencia larga de Mateu ha sido una lesión de difíciles diagnosis y tratamiento. Primero se dijo que había sido un esguince leve, pero pronto se supo que su recuperación iría para largo. La visita a un especialista en situaciones como la suya valió para actualizar el diagnóstico y conseguir la receta definitiva para volver. Lo hizo el pasado fin de semana en el primer partido después del parón, pero quiso el destino que fuese, otra vez, fuera de casa.

Mateu fue el primero de los fichajes estivales en ser firmado por el Tenerife. Gustaban de él su larga experiencia, su seguridad defensiva y, un factor esencial, su capacidad resolutiva a balón parado. Lo ha vuelto a subrayar Cervera justo después de darle minutos el domingo pasado en Tajonar. “Es bueno tenerlo de vuelta, es importante para nosotros”. Lo que no está claro es que su regreso vaya a producirse en el contexto al que está más habituado, el de lateral zurdo. El rendimiento muy notable del canterano David Rodríguez a pierna cambiada ha convencido al míster de que el tinerfeño ha de seguir jugando por este costado. “Hemos descubierto que es incluso mejor que en la otra demarcación”, dice sobre la derecha, de la que se ha adueñado César.

El nivel creciente que está ofreciendo el tándem de canteranos podría ubicar a Mateu en una posición más adelantada, a la que también está acostumbrado, pero lo que parece claro es que Cervera piensa darle carrete.

Lo que viene

Con un partido de la primera vuelta del campeonato aún por disputarse en el Heliodoro -el de este viernes- y otros 19 después del ecuador, Mateu se ha convertido en el primer refuerzo invernal del representativo. Desde su eclosión con el Levante, hace ahora más de tres lustros, ha disputado casi 500 partidos oficiales en muy diversas competiciones y ha materializado 28 goles. Cifra nada desdeñable para un defensa que vino con el rol de titular hasta que la inoportuna lesión -se produjo entre la jornada primera y la segunda- le apartó de cuajo de los esquemas del Tenerife.

Conocido y respetado por compañeros y rivales, se da una circunstancia paradójica en su largo recorrido en el fútbol español, donde ha defendido hasta diez escudos diferentes. Los dos oponentes a los que se ha enfrentado más veces comparten ahora vestuario con él. Son Aitor Sanz y Maikel Mesa, que lo tuvieron enfrente un total de 15 veces cada uno. Saben bien ambos jugadores blanquiazules el potencial y la importancia de tener bajo cobijo propio a un futbolista como Mateu, que afronta en la Isla uno de sus últimos retos como profesional: quiere ascender al Tenerife, pero con un rol relevante. El que seguramente le tenga reservada esta segunda vuelta que afronta fresco de piernas y ávido de protagonismo.