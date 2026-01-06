La voz amable de las previas del CD Tenerife

El trabajo tiene premio, también cuando se hace «por amor al arte». Así empezó Fran Armas Castellano, un joven aficionado birria –así le gusta definirse– que quiso ocupar el vacío absoluto que había en plataformas como Youtube para aterrizar en ellas con acento canario y contenido 100% blanquiazul. Cuatro años de labor desinteresada tuvieron su premio cuando recibió hace algunas semanas la llamada del CD Tenerife. En realidad, el encargo que iban a proponerle tenía mucho que ver «con otra locura», una ocurrencia que había llevado a la realidad el pasado verano en la final del Trofeo Teide en La Orotava.

Fue esa tarde del partido de Los Cuartos contra Las Palmas cuando Fran llevó a su canal (tiene por nombre Espacio Blanquiazul) un contenido que encerraba una paradoja. Lo llamó «la previa»–porque lo grabó antes del partido– pero se emitió cuando el torneo ya había finalizado. Pues bien, aunque aquello no tuviera muchos visos de cristalizar, ni de perpetuarse en el tiempo, sí encontró recompensa. A los pocos días le llamaron todo cambió.

Unos meses después, la voz amable de Fran y sus previas birrias se han convertido en un clásico en las redes y canales oficiales del club. Efectivamente se graban antes y se emiten después, como aquella tarde en La Orotava, pero el resultado gusta y es compartido por miles de seguidores en todo el mundo. En algunos casos, incluso por aficionados que viven en el extranjero, allí donde el sentimiento blanquiazul se multiplica. «Es una sección interesante y bonita», describe Fran, quien considera «maravilloso poder dar voz a tantos aficionados anónimos». Según dice, la suya es la historia «de un sueño hecho realidad».

Trabajo en las redes

«Llevaba muchos años creando contenidos en redes sociales y plataformas, y también había podido compartir tertulias de radio, algo que para mí ya era lo máximo. Pero éste sí es el paso más importante que he dado. El club contactó conmigo, me planteó esta posibilidad y me pareció preciosa. Siento mucho orgullo por poder dar voz a quienes mantienen encendida la llama del Tenerife, que no son solo los jugadores, los técnicos o los dirigentes;son, sobre todo, los aficionados, la gente», subraya.

Armas asegura que su caso es el más vivo ejemplo de que el sentimiento blanquiazul que uno le entrega a la institución puede ser devuelto, y además con creces, cuando se dan situaciones como la que él disfruta ahora en primera persona. «Piensa que el club significa mucho para mí. En este proceso he cumplido muchos sueños que jamás imaginé, como sentarme en un estudio de radio, y me faltaba esto:poder hacer algo de la mano del Tenerife», añade.

Relata el joven abonado blanquiazul que con su estreno en los canales oficiales fue «más feliz que un niño el día de Reyes, pero estaba de los nervios». En cuanto al proceso de grabación, lo cuenta con detalle. «Todo empieza mucho tiempo antes de que arranque cada partido. Intento ser muy creativo y voy con una idea amplia de ideas que poder ejecutar. Justo antes de salir de casa selecciono la más interesante y siempre voy con mucho margen para cualquier imprevisto que pueda ocurrir». Por ejemplo, ha habido ocasiones en las que nadie o casi nadie ha querido hablar ante su micrófono de mano. De hecho, una vez reciente tuvo que acudir a Luis Padilla, autor del libro del Centenario, o al periodista Juan Carlos Castañeda, un ídolo para él. «Me llevo más noes que síes, y eso que el mayor tímido del mundo soy yo. Pero me sorprende que mucha gente prefiera alejarse de las cámaras. Aún así, es una experiencia superbonita poder acercarme a aficionados de todas las edades», cuenta el director de Espacio Blanquiazul, que mientras tanto sigue vivo en Youtube.

El momento más especial

«El momento más bonito es cuando el trabajo ve la luz, sobre todo lo fue el primer día. La verdad es que estaba muy tenso, no podía ni comer. Tenía muchas expectativas y confianza en mí mismo, pero también muchos miedos. Por suerte, la gente lo acogió de maravilla», recuerda el protagonista, quien tiene la misión de compilar mucho contenido en muy pocos minutos.

Fran, en una previa blanquiazul en Youtube. / El Día

«El formato es muy corto y lo peor es que hay gente a la que grabas, pero que luego se queda fuera. Es impresionante la riqueza de todos los testimonios y ojalá pudieran recogerse todos de alguna manera», opina, porque está convencido de que el Tenerife tiene un tesoro en cada uno de sus aficionados, sus vivencias, sueños e ilusiones.

Audiencia

«Lo más bonito de esto es que antes me venían 14, 18 u 80 personas, y eso ya me hacía ilusión, no me obsesionaba con el número. Pero es que ahora la audiencia de las redes del club es inmensa. Por el amor a estos colores hacía las cosas gratis, y era difícil compaginar. Mucha gente pensaba que yo vivía de esto, pero en realidad no: entre carrera, máster y el curro para salir adelante en lo personal, ha habido momentos muy duros. Pero esto no deja de ser un regalo y una recompensa al trabajo altruista que he hecho durante tanto tiempo», revela.

Añade Fran qué ha sido lo más impactante de estas primeras veces como voz amable de las previas. «Lo más fuerte ha sido que la propia afición es la que me da ideas para próximas veces. Yluego descubrir las manías y obsesiones de la gente que va al Heliodoro: los que van con el transistor, con pipas, con el bocadillo desde casa... y un montón de historias más que hay entre estas cuatro pardes, desde la del speaker a la del cortador de césped».