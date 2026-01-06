El Heliodoro, ante el reto de recuperar clientela

El CD Tenerife ha empezado 2026 con un desafío muy importante en su hoja de ruta, y no es otro que lograr el ascenso a Segunda por la vía rápida, como así sugieren en sus mensajes públicos Felipe Miñambres, Álvaro Cervera o el capitán Aitor Sanz, que han ejercido como portavoces de la institución en los albores del año recién comenzado. Pero no hay un único reto para la institución, que también se enfrenta a la necesidad y conveniencia de disparar la afluencia de público en el Heliodoro Rodríguez López, que se vio mermada en los últimos partidos oficiales del ya caducado año 25.

De forma paradójica, fue en el momento que mejor iba el representativo en la clasificación cuando la asistencia de público al primer coliseo capitaliano empezó a menguar, en algunas ocasiones de forma súbita. No bastó con que el equipo de Álvaro Cervera hubiese hecho de la victoria una costumbre, ni tampoco el altísimo número de abonados que registró el club isleño en Primera RFEF. Factores ajenos al club, tales como las fechas navideñas, los horarios comerciales o el escaso tirón de los rivales empezaron a hacer mella en los guarismos de afluencia al Heliodoro, que pasó de acoger más de 14.000 almas ante el Zamora; a quedarse a duras penas por encima de los 10.000 contra el modesto Arenteiro.

Motivos dispares

Además, hay otro motivo que ha impactado directamente en las cifras del ya centenario estadio chicharrero. Son los horarios y los días de la semana en los que la he tocado jugar al Tenerife, que ve aflojar los datos de público cuando sale de la tarde de los domingos, el momento que mayoritariamente prefiere su afición para los partidos en casa.

No en vano, las redes sociales han sido depositarias estos días de una queja muy repetida, la de muchos seguidores –especialmente los que residen más lejos de la capital– por la fecha escogida para el estreno en casa en 2026, que será en viernes contra el Talavera. Un dato elocuente: siete de los ocho partidos ligueros en casa se han jugado en sábado.

Desde el club han puesto de su parte y han activado una ambiciosa campaña de abonos para la segunda ronda del campeonato, con tarifas competitivas y ofertas atractivas como los pases sub 23, exclusivamente habilitados para la grada de San Sebastián. Y aunque no se admiten nuevas altas en Popular, donde las localidades son más económicas, se cuentan a puñados los seguidores blanquiazules que recibirán un carnet de fieles bajo el árbol de Navidad en estas fechas donde el abono se ha convertido en una apuesta segura para la noche de Reyes.

El Tenerife busca amarrar el ascenso por la vía exprés para tener algo grande que celebrar en mayo, si bien para lograrlo es imprescindible que mantenga sus altos índices de fiabilidad como local, donde ya no quiere más despistes –ganaron Unionistas de Salamanca y Bilbao Athletic– en un 2026 que empieza contra el Talavera y avista compromisos tan atractivos en casa como los que enfrentarán a los blanquiazules con el Real Madrid Castilla y Guadalajara, ambos consecutivos (25 de enero y 1 de febrero).

Toca revertir la tendencia –ya se adivinó una cierta recuperación en el partido de diciembre frente a la Ponferradina– y conseguir que 2026 sea un año donde recuperar clientela y atmósfera de volcán en el Rodríguez López, que cerró el año anterior con una afluencia total de 307.652 aficionados en 22 encuentros (13.984 por partido), unas cifras sensiblemente peores a las del 24, año en que el recinto de la calle San Sebastián acogió a 316.610 espectadores. Influyen muchos motivos, pero sobre todo uno: que el Tenerife tenga un objetivo grande por el que competir. Y en este caso, está en juego nada menos que un ascenso para volver cuanto antes al fútbol profesional. Un propósito común y que depende de todos.

A buen seguro, la victoria en Tajonar con la que abrió el representativo este nuevo año 2026 servirá como espoleta para que muchos seguidores arropen al equipo este viernes en su casa.