Ethyan González: "No sé si la decisión de no subirme al primer equipo la tomó alguien de más arriba"

El ex del CD Tenerife Ethyan González (Los Realejos, 2002) responde a base de goles a la confianza que le han brindado en Catar, donde ya es referente. Con Luis Miguel Ramis como valedor de su salto al primer equipo blanquiazul, una cláusula por goles complicó su continuidad en la Isla, lo llevó a probar suerte en Portugal —donde brilló en el Torreense— y ahora encadena minutos y rendimiento en el país de los rascacielos.

¿Cómo le va?

Bien. Con ganas de volver a jugar. Recargué las pilas estos días que estuve por Tenerife, me llené de amor de la familia, que es importante, y de nuevo a la guerra.

Ha marcado siete goles en doce partidos con el Muaither SC.

Sí, la verdad es que yo he llegado aquí y me han dado todo; he estado muy cómodo. Me han dado esas oportunidades para hacer lo que me gusta, para jugar, y me han dado la confianza. Prácticamente lo juego todo, y eso es lo que necesitan los futbolistas para sentirse bien y cumplir sus objetivos.

¿Cómo es su vida allí?

Nuestro trabajo es similar tanto en Catar como en España o en cualquier otro lugar. Sí es verdad que el cambio de hora me costó un poco al principio, además del calor. Pero con el tiempo me fui adaptando. En cuanto al día a día: por la mañana suelo hacer algo de gimnasio, luego voy a comer y por la tarde tenemos los entrenamientos, sobre las 17:30. Y la vida aquí, pues te digo, cuando hace mucho calor, se resume en centro comercial y casa, porque estar en la calle es un complicado.

Ethyan González. / Instagram

¿Cuál es el nivel del fútbol catarí?

El fútbol aquí es mucho menos técnico, pero sí es verdad que todos son muy fuertes. Date cuenta de que también viene gente muy conocida a retirarse. Nosotros, por ejemplo, nos hemos enfrentado a Javi Martínez. Hay muchos jugadores que vienen aquí y eso hace que los equipos tengan mucha más calidad. Es un fútbol muy contundente.

Económicamente es un paso adelante en su carrera.

Sí, claro, al final salgo del Tenerife y me mejora muchísimo el salario. Es algo que, bueno, ojalá hubiese sido ese dinero en casa, pero es un poco complicado. La cifra es muy alta y, al final, hay que aprovechar esos momentos pensando en nuestro futuro.

Volviendo a su rendimiento, más allá de lo que muestra este curso, en el Torreense, después de salir del Tenerife, también le fue muy bien. ¿Se siente más maduro?

Sí, claro. Lo que necesita un jugador de fútbol es continuidad para mejorarse día a día. Si estás entrando constantemente en el once titular y luego estás cuatro o cinco partidos sin jugar, al final te cuesta un poco y esa confianza disminuye. Yo creo que he dado un paso adelante en la madurez como delantero.

¿Se marca una cifra de goles?

No soy un delantero que suele marcarse cifras, pero venga, me voy a mojar: te voy a decir entre 12 y 15 golitos.

¿Qué le deja el Tenerife?

Estoy muy agradecido al Club Deportivo Tenerife por los años de aprendizaje que me dio, fueron muchos. Viví muy buenos momentos, debuté en el fútbol profesional, conocí a personas maravillosas, compañeros increíbles con los que, a día de hoy, sigo teniendo contacto. Pero bueno, me voy con una espinita clavada. Aun así, estoy superagradecido.

¿Qué recuerdo guarda con más cariño?

Yo creo que el ascenso a Segunda Federación fue más especial incluso que mi debut, porque hice una temporada muy buena, fui el máximo goleador… Es un recuerdo más completo. El debut, por ejemplo, es una fecha que nunca olvidaré, obviamente, pero en el ascenso, aunque no pude estar porque esa tarde jugué con el primer equipo y di una asistencia a Teto, no sé… creo que es un recuerdo que nunca voy a olvidar y es muy especial para mí.

En los meses previos a su marcha, marcando goles con el filial, daba la sensación de que podía llegar la oportunidad del primer equipo. ¿Se veía cerca?

Yo sentía que podía estar ahí, que merecía una oportunidad. Estaba cumpliendo con mis objetivos, trabajando bien, en un buen momento. No sé… al final no fue para mí, no lo decidieron así y ya está. Soy una persona que respeta todas las decisiones, esté o no de acuerdo. Sí es verdad que perdí muchísima ilusión, me fui muy dolido. Pero aproveché lo que tuve que aprovechar y, gracias a Dios, ahora estoy bien, en un club que me da esa confianza.

En febrero se produce su salida. ¿Cómo lo vivió?

Yo no quería salir del club. Sentía que estaba muy bien, que estaba metiendo goles, que tenía que llegar mi oportunidad. Fueron varios años marcando muchos goles, haciendo las cosas bien, pero bueno… al final el entrenador del primer equipo, o no sé si más arriba, es quien decide si subo o no. No sé si mi estilo de juego no llegó a gustar, no sé.

Se habló bastante de su contrato, de una cláusula por goles que, si llegaba a la cifra, se le aseguraba ficha en el primer equipo.

Es cierto, me faltaban pocos goles para cumplir esa cláusula. Por eso creo que pudo ir por ahí. No sé hasta qué punto les beneficiaba o no, y al final, mira, ellos decidieron así. Yo no me voy a quedar en ningún lugar donde no me quieran. Si hubiese dicho que me quedaba, me quedaba y ya está. Si metía los 12 goles, me tenían que hacer la ficha y punto. Pero es eso: no voy a encerrarme en un lugar oscuro sin poder salir. Al final me salió bien. Estoy muy contento, viví una nueva experiencia en Portugal que también fue muy buena: marqué seis goles y di cuatro asistencias. Sinceramente, muy muy contento. Todo pasa por algo, y creo que lo hice bien. Aun así, estoy muy agradecido al club. Gracias a ellos también estoy donde estoy.

¿Se ve algún día volviendo a vestir de blanquiazul?

Pues claro, obviamente, ¿cómo te voy a decir que no? Si es el equipo de mi vida. Claro que me gustaría, claro que me gustaría volver y vestir esa camiseta tan bonita. Creo que es la ilusión de cualquier niño, ya sea ahora o más adelante. Al final, creo que algún día tendré la suerte de volver a ponérmela, y lo deseo, la verdad.

¿Sigue al Tenerife desde la distancia?

Sí, cada vez que puedo. El otro día, por ejemplo, justo antes de montarme en el avión, estaba en el aeropuerto viéndolos. Fue lo primero que hice.

Parece año de ascenso.

Sí, la verdad es que ahora está en un muy buen momento, y seguramente, si siguen así, tendrán el ascenso en sus manos.

¿Dónde le gustaría verse en unos años?

Me encuentro muy a gusto aquí. Tengo la suerte de estar con mi pareja, que es un apoyo muy grande para mí. Se me está haciendo ameno porque estoy haciendo lo que me gusta. Creo que esta es una ciudad para crecer, me gustaría vivir aquí varios años más. Pero bueno, soy joven, tengo todas las puertas abiertas. Si hago las cosas bien, voy a tener algunas oportunidades que serán escuchadas y que podré aprovechar.