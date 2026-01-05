Alassan se reivindica con su primer gol en Liga con el CD Tenerife

A la trigésima fue la vencida. Alassan Gutiérrez marcó, frente a Osasuna Promesas, su primer tanto en Liga con la camiseta del CD Tenerife. El canterano, fijo esta campaña para Álvaro Cervera, se reivindica estrenándose en una faceta clave justo cuando acaba de ser abierta la ventana de fichajes.

Apenas había comenzado el duelo cuando Osambela se despistó medio segundo y el canterano del representativo (formado en la base del Sobradillo) le birló la pelota y salió disparado hacia el marco defendido por Stamatakis. Alassan condujo a toda velocidad, esquivó a un último zaguero que trató de cruzarse en su camino y, esta vez sí, encontró la dosis justa de templanza para, en el momento clave, levantar la cabeza y mandar un envío certero que superó al guardameta rival y se coló muy cerca de la base del poste.

Se resistió más de la cuenta

La sonrisa del joven. Sus volteretas en la celebración. El cariño de sus compañeros. Alassan, que juega siempre a toda velocidad, necesitaba ese punto de confianza extra que a los delanteros solo les da haber mojado. Quienes le han colgado la etiqueta de futbolista que se relaciona mal con el gol solo tienen que revisar sus registros de la pasada temporada, cuando marcó diez dianas con el filial en Segunda Federación. Una campaña antes, en la 23/24, había estrenado su cuenta en Primera Federación. Lo hizo con la camiseta del Melilla, donde jugó en la segunda parte de la temporada, justo en el día de su debut. Un 2-0 frente al Ceuta.

Hasta ayer, Alassan había jugado 29 partidos de Liga con el Tenerife: 15 en Segunda División y 14 en este curso en Primera RFEF. Cierto es que en los 15 de la categoría de plata solo fue titular en una ocasión (frente al Cartagena en la 23/24), pero también que en los 14 siguientes, los de esta temporada, había sido titular en 11 y suplente solo en tres. Desde el banquillo, 20 minutos, 29 y 44. Estaba jugando mucho y, aunque su aportación estaba fuera de toda duda, le faltaba el gol.

Una vez en Copa del Rey

Gutiérrez, no obstante, sí que había celebrado un gol con el primer equipo. Fue en la temporada 22/23, la de su debut a las órdenes de Luis Miguel Ramis, aunque en un partido de Copa del Rey disputado en noviembre. Concretamente, a los tres minutos (esta vez fueron 4) en un duelo contra el Lealtad de Villaviciosa que acabó en victoria blanquiazul por 0-2. Alassan, que había debutado dos semanas antes, marcó en su tercer partido oficial con el primer equipo. Para volver a hacerlo, necesitó 38 más.

Con el mercado de fichajes de enero abierto, Cervera ha insistido en que le gustaría incorporar a tres futbolistas. Uno será Agüero, el segundo el defensa polivalente al que se refirió en diciembre y se especula con que el tercero sea un jugador de banda. Alassan, mientras, defiende su sitio. Ahora también con gol.

Alassan Gutiérrez, en el duelo copero frente al Lealtad en el que marcó su primer gol con el CD Tenerife. / C.D.T.

Cris Montes, de nuevo descartado

Mientras Alassan defiende su sitio en la plantilla, Álvaro Cervera manda también mensajes a través de sus decisiones. Sin ir más lejos, ante Osasuna Promesas el técnico dio entrada en el segundo tiempo a futbolistas como Fran Sabina o Josep Calavera, dos jugadores que podrían abandonar el Tenerife este mercado de enero en busca de minutos.

Cervera, que cuenta con Sabina y Calavera, dejó de nuevo fuera de la convocatoria a Cris Montes, descarte por decisión técnica junto a Ander Zoilo y Jeremy Jorge, mientras que Dani Fernández y Javi Pérez no viajaron por lesión y Facundo Agüero no está todavía inscrito.

Montes, uno de los fichajes más prometedores del verano, apenas ha contado para Cervera en la primera parte de la temporada. Solo ha participado en seis partidos (dos como titular y cuatro como suplente) y ha jugado únicamente en uno de los últimos diez compromisos.