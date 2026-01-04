Nuevo año, misma dinámica: el CD Tenerife abre 2026 con un triunfo en Tajonar

El Tenerife sigue evolucionando con paso firme como líder destacado del Grupo I de Primera RFEF. Si hubo alguna duda sobre la respuesta que iba a dar el equipo después de la pausa de invierno o por su obligación de demostrar la diferencia de nivel y de objetivo con un Osasuna Promesas metido en la zona de descenso y anfitrión en un escenario con pinta de campo de fútbol base –juega como local en su Ciudad Deportiva–, quedó demostrado que el equipo de Cervera no se ha bajado de su dinámica, un ritmo que le ha asegurado el campeonato invierno a falta de una jornada para el cierre de la primera vuelta del calendario. Y no es que esa distinción le garantice nada, pero es una buena señal. La mejor.

Con un 0-1 madrugador, obra de Alassan, el tanto de la tranquilidad firmado por Aitor en el minuto 81, el Tenerife conquistó un triunfo de líder, de esos de los que gusta más el resultado que el juego. Pero valioso en cualquier caso.

El gol de Alassan

Había empezado el partido un poco revoltoso, con el Promesas activado e invadiendo el campo contrario con un amago de presión alta, y con el Tenerife intentando hacerse con el dominio, avanzando en una única dirección, la portería de Stamatakis, pero sin profundidad. En esa toma de contacto, no cabía esperar un error con valor gol. Era demasiado pronto y el juego seguía enredado en el medio. Pero eso fue justo lo que pasó en beneficio de los blanquiazules. Un ataque que no se había originado con el aspecto de ocasión clara, terminó con el balón dentro de la puerta local. Sacó Dani Martín en largo, Asier Larrión tocó de cabeza hacia un compañero en una zona de baja influencia y surgió el fallo. Osambela, indeciso en el control, se dejó comer el espacio y Alassan desenvolvió el regalo encarando al arquero en carrera y marcando con un golpeo cruzado. No se habían cumplido ni cinco minutos, apenas había ocurrido nada relevante y el Tenerife ya iba ganando. La fría visita a Tajonar había cogido calor para un equipo que suele ganar cuando se pone en ventaja (0-1).

El tempranero tanto de Alassan, el primero que anota en Liga con el Tenerife –sí se había estrenado en Copa en 2022–, desconcertó al filial por unos instantes y lanzó a su oponente, que trató de aprovechar el momento para ampliar la renta. Estuvo cerca de lograrlo en una conducción de Nacho y una apertura a Gallego, cuyo centro, a modo de extremo, recorrió el área pequeña sin receptor.

La reacción del Osasuna B

Después de este sobresalto, el Osasuna B empezó a recuperar el pulso. Y se aferró al juego directo para llevar el partido al otro lado del campo. En un principio, sin generar problemas a un Dani Martín atento en la anticipación. Pero los navarros fueron añadiendo recursos poco a poco y el Tenerife empezó a quedar reducido a su versión defensiva, a falta de opciones para recuperar en el medio y sorprender con contragolpes. La reacción osasunista quedó confirmada con un gol anulado por fuera de juego de Espejo, un lagunero que está creciendo en Tajonar.

Fue el anticipo de la apertura de un tramo de empuje rojinegro. Un cuarto de hora en el que César se tuvo que multiplicar para evitar males mayores y tapar algún que otro error. Evitó una volea de Yoldi, luego ensució un pase que iba directo a Arroyo... Hasta Dani tuvo que intervenir para atajar, sin inconvenientes, un remate de cabeza de Osambela. El balón se movía cerca del área blanquiazul y se palpaba cierta sensación de peligro, pero al filial le faltaba pegada y al Tenerife le sobraba seguridad, por mucho que pareciera que estaba jugando con fuego, que también.

A esas alturas, ya estaba siendo hora de que los de Cervera volvieran a estirarse, entre otras cosas para no alimentar las opciones del Osasuna B de empatar. Y ahí apareció Nacho para ejecutar esa fase del plan. El valenciano supo interpretar esa lectura de la situación dándole una mayor posesión a su equipo en el campo rival. Ycuando el 10 entra en acción, y puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, que la escuadra isleña sacara la pizarra en una falta en la que Gil hizo lo que (casi) nadie esperaba, que pusiera un pase raso por fuera de la barrera que Alassan convirtió en un centro chut, ya superado el minuto 45. No hubo gol, pero al menos el Tenerife pudo domar el tramo final de una primera mitad en la que llegó a lanzar ocho córners. El más productivo, que no mucho, permitió que Fabricio conectara una volea en el 44’, fácil para el guardameta griego del Promesas.

La segunda parte

El juego se reanudó con el Tenerife dispuesto a amarrar lo antes posible su decimotercer triunfo del curso liguero. Esa actitud le dio para obligar a Stamatakis a intervenir por partida doble, una para desviar un centro de Alassan y otra para despejar un remate de Nacho. Pero no hubo continuidad inmediata. El Osasuna B estaba conectado, con la posibilidad de puntuar. El resultado seguía siendo corto.

Para poner de su parte, Cervera se animó a introducir dos cambios. Primero quitó a De Miguel y puso a Fran Sabina en el minuto 62. Al rato relevó a Fabricio por Aitor (65’).

El efecto buscado tardó en notarse. Los navarros se las arreglaron para volver a meter en su área al Tenerife, que había quedado expuesto a que cualquier despiste o golpe de mala suerte –también una acción de mérito de su oponente– le quitara dos puntos. En una de esas, Landázuri desvió un centro aéreo hacia su propia puerta y el balón tocó en el poste (69’). Acto seguido, Echegoyen probó con un chut centrado que atrapó con solvencia Dani Martín (70’). Sin ser un asedio, el Osasuna B estaba generando lo suficiente para, como mínimo, inquietar al líder.

Resistencia y 0-2

Eran oleadas de las que los blanquiazules salían siempre de pie, con la ventaja de tener el cronómetro a su favor. Iba a ser cuestión de resistir cuando hiciera falta y apagar el ímpetu rojinegro con algún latigazo. La solución definitiva llegó por el segundo conducto. Cómo no, con saque de esquina. Lo lanzó el especialistas, Nacho, para que José León modificara la trayectoria y emergiera en el área Aitor en plan goleador. Quién se lo iba a decir. Ya lleva dos en la 25/26. A sus 41 años. Ya es el más veterano en anotar en Primera RFEF.

Ahora sí, con 0-2 en el 81, la victoria no se iba a escapar. El Osasuna B, resignado, agotó los cambios más por inercia que por otra cosa, y Cervera hizo lo mismo, en su caso, para añadir otra buena noticia a la jornada, el regreso de Marc Mateu, que no jugaba desde la jornada inaugural, en Guadalajara.