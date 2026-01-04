Álvaro Cervera da por bueno el partido del Tenerife frente a Osasuna Promesas: "Dentro de lo que se podía, ha estado bien jugado"

No fue el partido más brillante, el del CD Tenerife en Tajonar. Aun así, el representativo aprovechó sus momentos y se mantuvo firme ante las acometidas de Osasuna Promesas. En este sentido se pronunció Álvaro Cervera, quien aseguró que, «dentro de lo que se podía», el partido había estado «bien jugado». Hay días en los que tocar bregar. «Desde fuera igual ha parecido otra cosa, pero era muy complicado. Hemos sido más efectivos y creo que también más peligrosos que ellos», prosiguió el técnico.

Cervera reconoció para empezar que «los partidos antes y después de un parón siempre son complicados». «Nunca sabes cómo vas a estar ni cómo va a estar el equipo contrario. A eso había que añadirle una serie de circunstancias añadidas como la hora, el frío que ha hecho o el campo, en el que era difícil jugar para un equipo como nosotros. Hemos estado tranquilos con el marcador a favor durante mucho tiempo, pero es verdad que en la primera parte ha habido un momento de mucho balón dividido en el que ellos han sido ganadores y nos han puesto en problemas. Luego lo supimos controlar», comenzó analizando el preparador.

Un tramo de angustia

La falta de contundencia que penalizó al representativo durante «unos 10-12 minutos» del primer tiempo no se justificó con que «hubiese un jugador de ellos muy solo, sino que se trataba de balones divididos en los que ellos salían ganadores En la segunda parte estuvimos más tranquilos. Queríamos jugar más a lo que nosotros queremos. Creo que lo conseguimos y por eso hemos ganado, pero hubo un rato en el que sí lo pasamos mal», manifestó el preparador.

Al margen de lo sucedido sobre el césped, el míster destacó la gran respuesta de su equipo a la vuelta de las vacaciones navideñas. «Cuando eres entrenador sabes que pasas por etapas. Este equipo me está demostrando que tiene una implicación extra. Es verdad que hay partidos en los que tienes dudas y, sin embargo, su respuesta en cuanto a compromiso y entrega... es que a este equipo no le puedes decir nada. Ese es nuestra gran arma. Parece que es que somos muy superiores, pero es el trabajo, la entrega y la solidaridad del equipo», celebró orgulloso el técnico.

El Celta B no se descuelga

A punto de concluir la primera vuelta, el representativo suma ya 41 puntos. La distancia con los perseguidores es cada vez mayor: el tercero diez por debajo y el quinto 11. El Celta Fortuna, no obstante, mantiene el pulso y sigue cinco. «Seguimos teniendo a un equipo detrás a menos de dos partidos. Eso dice a las claras que no se puede fallar. Este año no se puede fallar. El Celta lleva algunos paridos ganando en el descuento y, si se repite, no es casualidad. Sabemos que va a tener que ser muy duro hasta el final. Esperemos mantener el ritmo», deseó Álvaro.

Aitor Sanz, durante el duelo frente a Osasuna Promesas. / Agencia LOF

"Aitor nunca es suplente"

Suplente ayer en favor de Juanjo Sánchez y Fabricio, el capitán Aitor Sanz saltó al campo superada la hora de juego. Aportó equilibrio, trabajo y, además, el tanto de la tranquilidad que supuso el 0-2. Cuestionado por su futbolista fetiche en sala de prensa, Cervera respondió que, partiendo de que no le gusta diferenciar entre titulares y suplentes «Aitor nunca es suplente». «Este año él tiene que jugar unos minutos, no podemos pasarnos. Si el equipo va bien ahora, aprovechemos para darle ese descanso que nos hará falta al final», desveló.