Hoy se cumplen 100 años del primer partido oficial

Un total de 20 amistosos entre el 25 de julio de 1925 y el 3 de enero de 1926 precedieron al estreno del Heliodoro Rodríguez López en partido oficial, que se produjo tal día como hoy en un partido que el CD Tenerife le ganó al Puerto Cruz en la Liga Insular. Martín y Torres fueron los artilleros del representativo en este encuentro que abría la larga colección de compromisos en muy diversas competiciones (desde la Copa de la UEFA a la Copa del Rey) que ha albergado el coliseo de la calle San Sebastián.

Así pues, es hoy cuando el Heliodoro (antes Stadium) será centenario de verdad. Fue en 1926 cuando el equipo empezó a escribir una larguísima serie de comparecencias en su campo fetiche –desde 1950 ya con su denominación actual– en categorías insulares, regionales e, interrumpidamente desde 1953, nacionales– hasta convertirse en un icono de la geografía capitalina e insular.

Así, puede presumir el Rodríguez López de ser uno de los cinco grandes estadios más antiguos del Fútbol español. Desde su apertura original, el recinto ha sido testigo de prácticamente toda la trayectoria centenaria del CD Tenerife, salvo en el periodo transcurrido entre la fundación del club, en 1922, y el estreno de la nueva instalación, en 1925. Durante ese tramo de tiempo, el primer equipo insular jugó sus partidos en el campo localizado en la confluencia de las calles Galcerán y Miraflores, junto al barranco Santos. Propiedad del Cabildo de Tenerife desde 1971, cuando lo adquirió en una subasta pública, la construcción del Estadio Heliodoro Rodríguez López fue promovida originalmente por el CD Tenerife y costeada por 335 socios y seguidores. Tras adquirir una finca localizada en lo que eran las afueras de la ciudad, la entidad ejecutó el proyecto diseñado por el ingeniero y constructor Juan Muñoz Pruneda, vicepresidente del club, que abriría sus puertas bajo la denominación de Stadium.

La inauguración tuvo lugar en la tarde del día 25 de julio de 1925, con un partido de rivalidad regional con carácter de amistoso entre el CD Tenerife y el Marino FC, de Las Palmas de Gran Canaria. Los padrinos de la ceremonia fueron el empresario Sixto Machado y Rosario Rivera, esposa de Muñoz Pruneda. Un guardameta alineado circunstancialmente como delantero, Joaquín Pascual, ostenta la autoría del primer gol marcado en el nuevo estadio. El resultado final del encuentro fue 2-1, favorable al conjunto local. Con el paso de los años, al término de la guerra civil, el CD Tenerife perdió momentáneamente su Estadio, debido a las dificultades para devolver el préstamo que la había concedido la Caja de Ahorros. No obstante, en 1940, el entonces presidente, Heliodoro Rodríguez, renegoció la deuda y recuperar la propiedad.

Será en este 2026 cuando Cabildo y CD Tenerife procedan a conmemorar el Centenario del Heliodoro, una vez no pudieron hacerlo en 2025 por las obras que estaban desarrollándose –y que aún siguen su curso– en las entrañas y butacas del estadio blanquiazul.