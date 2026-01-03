Las claves del Osasuna Promesas-CD Tenerife: el representativo puede ser campeón de invierno

El tinerfeñismo confía en que 2026 sea el año del ascenso por la vía rápida a Segunda División y para que el feliz desenlace acontezca será necesario que el equipo blanquiazul siga siendo igual de fiable, competitivo y voraz en la segunda parte del campeonato. Con dos jornadas por consumirse de una exitosa primera vuelta para el representativo, el primer objetivo tras las uvas para el conjunto de Álvaro Cervera es mantenerse en los mismos índices de eficacia que los previos al parón. Siempre hay dudas después de unos días de desconexión y lejos de la competición, así que conviene disiparlas este mediodía en un partido presuntamente asequible.

Al Tenerife le espera el que está siendo el peor de los filiales de la competición, un Osasuna B ramplón en su feudo (solo dos veces ganó en Tajonar) e inmerso en una larga crisis de resultados que se prolonga desde mediados de noviembre. Volver a ganar es el propósito casi imprescindible para el cuadro navarro si quiere aferrarse a la permanencia.

En cuanto al Tenerife, no se presumen grandes cambios en la alineación con la que despachó con dos goles y portería a cero su último duelo de 2025 contra la Ponferradina. Eso sí, en el mediocampo se mantiene la duda respecto al dueto que elegirá Cervera para gobernar la contienda. La pareja que más veces ha repetido es la que forman Fabricio y Aitor Sanz, pero la incomensurable actuación de Juanjo Sánchez en los últimos partidos ha apartado de la ecuación al capitán. Al menos hasta ayer, el míster decía no tener tomada una determinación definitiva, si bien sus elogios recientes para el de Lebrija constituyen una pista de que quiere seguir dándole carrete.

Un título honorífico

Ganar sería dar un golpe encima de la mesa. No solo para ganar autoestima ante el enero ajetreado que viene, sino sobre todo para llevar a la resignación a los rivales directos a los que el Tenerife ve con distancia por el retrovisor. Después de 17 jornadas, tan solo el Celta Fortuna –y a duras penas– sigue la cadencia imponente del representativo, que aspira a salir de Pamplona con su renta incólume (cinco puntos)o incluso incrementada si al posible triunfo en Tajonar se sumara un pinchazo de su más inmediato perseguidor, que visita el siempre difícil campo del Cacereño. Y aunque todos los portavoces blanquiazules que han tomado la palabra en el recién comenzado 2026 (presidente, entrenador y capitán) ponen el acento en la importancia de ser campeones en junio, no en enero, un triunfo en la sobremesa de hoy en Tajonar confirmaría al representativo matemáticamente como campeón de invierno. Una distinción honorífica, pero no anecdótica, por cuanto subraya la neta superioridad blanquiazul respecto a todos los rivales y también que el Tenerife compite en otra dimensión distinta a la de casi todos sus contrincantes. Todas las comparaciones –incluso con el otro grupo– hablan por sí solas.