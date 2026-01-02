Redondo, Dertycia, Marioni... Facundo Agüero será el argentino número 41

Facundo Agüero, con A de Argentina. En cuanto el central blanquiazul tenga minutos en el venidero 2026, se habrá convertido en el futbolista número 41 de su país esn haber lucido la indumentaria del representativo. Entre todos los jugadores venidos del extranjero a defender los colores del CD Tenerife, es el país del tango, el mate y las cataratas del Iguazú el que marca el paso. Con diferencia. La albiceleste es la bandera que más luce en el largo catálogo de jugadores foráneos que algún día aterrizaron en el Heliodoro.

Los hubo que dejaron huella, como Bruno Marioni; otros que firmaron goles para la historia, como Hugo Morales o el propio Barullo, que alivió la pena de un descenso con un tanto de bandera en el Insular; alguno capaz de anotar de una forma inimaginada, como Martín Posse; y un par que merecen mención de oro y brillantes en la historia centenaria del club. Son Fernando Carlos Redondo, del que dicen es el jugador más elegante y brillante del club desde su fundación en 1922; y Juan Antonio Pizzi, máximo anotador de España y Europa con los colores del representativo en un curso sin parangón en la vida del representativo.

Históricos

Frente a los 41 argentinos -contando a Agüero- que llegaron al Tenerife, no llega ni a la mitad el número de brasileños, seguidos por los charrúas. En realidad, de Sudamérica llegaron al Tenerife jugadores de todas las regiones posibles, excepto Bolivia. Aunque es tan vasta la lista de fichajes extranjeros que hay cabida para nombres venidso de casi todas las procedencias. Desde Norteamérica, con jugadores estadounidenses como Moore; hasta Australia, de donde vino Aurelio Vidmar.

Entre los argentinos, el pionero fue el porteño Raúl Rodríguez Seoane, un delantero que se abrió camino en España después de despuntar en Venezuela. El Betis fue su puerta de acceso a España en 1957. Jorge Larraz cogió el relevo en la campaña 1960/61, la primera del club en la máxima categoría nacional. El de Avellaneda ya había firmado tantos en España con los uniformes de Las Palmas y el Granada. Con el Tenerife hizo tres.

Luego hay que sumar a la lista a Perrone (once partidos en la 74/75 y varios goles, uno de ellos en un derbi), a Mario Luna, Alfonso García o Walter Gesto. Fue mucho más adelante cuando los argentinos empezaron a forjar su particular conexión país con el Tenerife. Husillos fue un hombre crucial en el ascenso del 89 con final en el Villamarín; y obviamente Redondo marca un antes y un después. El club halló la fórmula mágica para tráerselo en una jugada maestra del binomio Javier Pérez-Santiago Llorente.

Hugo y Marioni celebran un gol. / El Día

Y con una influencia numérica todavía más profunda debe constar Juan Antonio Pizzi, único jugador blanquiazul de la historia en coronarse Pichichi en Primera y, por si fuera poco, también Bota de Oro. Oscar Dertycia, Ezequiel Castillo, Diego Latorre o una pareja de porteros como Ojeda y Buljubasich fortalecieron los lazos entre el país donde nacieron y el club que les acogió con los brazos abiertos. No puede quedarse en el tintero un apellido del que tanto se habla ahora, Paz, que quedó grapado a los registros blanquiazules con el nombre del padre Pablo y luego con el de Nico, aunque éste último no llegase nunca a jugar con el primer equipo.

Los menos agraciados

Ahora bien, no todos triunfaron. Bichi Fuertes, Muñoz Mustafá o Christian Bassedas fueron apuestas fallidas, como la que el club realizó por Bombarda o, mucho tiempo después, por San Martín, que llegó como presunto buque insignia y salió por la puerta de atrás. Hasta llegar a los 40 argentinos fueron fichados Dubarbier, Aveldaño, Luna, Dos Santos, Miérez… y Vada, el último argentino en anotar un gol de blanco y azul.